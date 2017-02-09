Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в Нью-Йорке

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Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане, в гористой местности. При этом, Поветкин подчеркнул, что ни разу не употреблял мельдоний после 1 января 2016 года, когда вступил в силу обновленный список запрещенных субстанций и методов Всемирного антидопингового агентства (WADA). На соответствующий вопрос адвоката россиянин коротко ответил: «Нет».