Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Российский боксер Александр Поветкин во время разбирательства в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк отверг обвинения в употреблении мельдония после того, как это вещество было запрещено. Об этом сообщил в среду корр. ТАСС, присутствовавший в зале суда.
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Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане, в гористой местности. При этом, Поветкин подчеркнул, что ни разу не употреблял мельдоний после 1 января 2016 года, когда вступил в силу обновленный список запрещенных субстанций и методов Всемирного антидопингового агентства (WADA). На соответствующий вопрос адвоката россиянин коротко ответил: «Нет».
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