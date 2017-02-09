Ковалев может провести бой-реванш с Уордом в мае
Знаменитый российский боксер Сергей Ковалев может получить долгожданный реванш с Андре Уордом в мае 2017 года. Об этом «Известиям» сообщил источник в окружении спортсмена.
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— Сейчас идут активные переговоры между представителями Ковалева и Уорда, — рассказал собеседник «Известий». — Официально подписанных документов пока нет, но есть серьезная заинтересованность обеих сторон. По предварительной информации, поединок может состояться уже в мае этого года в США. Изначально переговоры продвигались довольно тяжело: Уорд то заявлял о желании завершить боксерскую карьеру, то готов был выйти на ринг против кого угодно, кроме Сергея. Но нужно уважать контрактные обязательства. В договоре было четко записано: в случае поражения российского боксера Андре обязан дать Ковалеву
Промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува призналась «Известиям», что представители российского боксера заинтересованы в проведении реванша и активно работают в этом направлении.
— Пока что идут переговоры, и как только будет достигнуто соглашение, мы обязательно об этом объявим, — рассказала Кэти Дува. — Безусловно, мы хотели бы провести реванш с Андре Уордом в 2017 году.
По всей видимости, прессинг со стороны спортивной общественности задел самолюбие Уорда. Боксер заявил, что хочет провести повторный бой против Ковалева лишь с одной целью: доказать, что его победа в ноябре 2016 года не была случайной.
— В моих интересах прекратить разговоры о том, кто выиграл, а кто проиграл в этом поединке, — заявил Уорд в интервью американским СМИ. — Но доказать
Напомним, 20 ноября минувшего года в
Российский спортсмен старался сделать всё, чтобы закончить поединок досрочно. Уже во втором раунде его оппонент впервые в своей карьере побывал в нокдауне. До шестого раунда Ковалев уверенно контролировал ситуацию, но во второй части боя небольшой перевес оказался уже на стороне Уорда. Однако, согласно итоговой статистике, преимущество всё же было у россиянина. За весь поединок Ковалев нанес 474, а Уорд 338 ударов. Точными судьи признали 126 ударов россиянина и 116 ударов американского боксера.
Но единогласным решением судей победа по итогам напряженного 12-раундового противостояния была отдана Уорду. Когда главный рефери огласил вердикт, зал встретил нового чемпиона мира свистом — зрители были уверены в победе Ковалева. Их мнение разделили и поклонники бокса по всему миру. На всех профильных форумах прошла волна недовольства: с решением судей не соглашался практически никто.
Безусловно, еще перед поединком многие эксперты заявляли, что Ковалев вряд ли сможет одержать победу по очкам. Бой проходил в американском
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