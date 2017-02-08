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https://sport.mail.ru/news/boxing/28709773/
8 февраля 2017, 22:49 | Бокс | Чемпионат.com

Пирог: В ситуации с Поветкиным больше политики

Бывший чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог не верит в употребление допинга Александром Поветкиным и считает, что россиянин сможет продолжить карьеру, несмотря на исключение из рейтингов WBC и IBF.

«Если посмотреть исторические бои, то никто и не вспомнит, по какой версии дрались, все помнят само противостояние. На мой взгляд, для Поветкина это не критично, есть другие версии, по которым можно боксировать, ребята, которые будут готовы.

Да, будут палки в колеса вставлять, не с каждым Саша сможет боксировать, кто ценит этот рейтинг. Спортсменам могут навязывать, запрещать встречаться с Поветкиным. Нужно если не с юмором к этому относиться, то, по крайней мере, не сильно расстраиваться.

По поводу всей ситуации с допингом, нужно учитывать, что работала американская комиссия, и нет уверенности, что там всё озвучили честно. Это никак не перепроверить, и у меня, как у обывателя, это вызывает сомнения. На мой взгляд, мы должны, под “мы” я подразумеваю россиян, поддерживать наших спортсменов, потому что здесь больше политики», — цитирует Пирога Nation News.
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