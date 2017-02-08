Пирог: В ситуации с Поветкиным больше политики

«Если посмотреть исторические бои, то никто и не вспомнит, по какой версии дрались, все помнят само противостояние. На мой взгляд, для Поветкина это не критично, есть другие версии, по которым можно боксировать, ребята, которые будут готовы.



Да, будут палки в колеса вставлять, не с каждым Саша сможет боксировать, кто ценит этот рейтинг. Спортсменам могут навязывать, запрещать встречаться с Поветкиным. Нужно если не с юмором к этому относиться, то, по крайней мере, не сильно расстраиваться.



По поводу всей ситуации с допингом, нужно учитывать, что работала американская комиссия, и нет уверенности, что там всё озвучили честно. Это никак не перепроверить, и у меня, как у обывателя, это вызывает сомнения. На мой взгляд, мы должны, под “мы” я подразумеваю россиян, поддерживать наших спортсменов, потому что здесь больше политики», — цитирует Пирога Nation News.