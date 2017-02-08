Владимир Кличко: Я должен Стюарду бой с Джошуа

«Я хочу сделать это для себя, но также и для других. Например для Эммануэля Стюарда. Я его самый большой поклонник. Он сформировал меня как бойца и человека. Я должен ему этот бой. Он всегда говорил, что придёт время моего определяющего боя. И вот он, определяющий бой. Я ждал его, почти требовал — не только участвовать в нём, но и победить», — цитирует Кличко Boxing Scene.