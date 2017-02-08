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8 февраля 2017, 21:31 | Бокс | Чемпионат.com

Владимир Кличко: Я должен Стюарду бой с Джошуа

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Владимир Кличко заявил, что бой с чемпионом IBF Энтони Джошуа — его долг перед умершим тренером Эммануэлем Стюардом.

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Владимир <span class=error>Кличко</span> заявил что бой с чемпионом IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> — его долг перед умершим тренером <span class=error>Эммануэлем</span> Стюардом. Увеличить
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«Я хочу сделать это для себя, но также и для других. Например для Эммануэля Стюарда. Я его самый большой поклонник. Он сформировал меня как бойца и человека. Я должен ему этот бой. Он всегда говорил, что придёт время моего определяющего боя. И вот он, определяющий бой. Я ждал его, почти требовал — не только участвовать в нём, но и победить», — цитирует Кличко Boxing Scene.

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Льюис: Мотивированный Кличко может доставить проблемы Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис считает, что поражение от Тайсона Фьюри может добавить мотивации Владимиру Кличко, поэтому его бой с чемпионом мира IBF Энтони Джошуа он ожидает с большим интересом.
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