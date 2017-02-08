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8 февраля 2017, 19:17 | Бокс | Чемпионат.com

Арум: Ломаченко перейдёт в лёгкий вес до конца года

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко (7−1, 5 KO) может уже в этом году сменить весовую категорию.

Глава промоутерской компании Top <span class=error>Rank</span> Боб <span class=error>Арум</span> заявил что чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO Василий <span class=error>Ломаченко</span> (7−1 5 KO) может уже в этом году сменить весовую категорию. Увеличить
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«В конечном итоге Ломаченко поднимется в лёгкий вес. Может, даже к концу этого года. А там гораздо больше соперников. В лёгкой категории у него будут шикарные возможности», — приводит слова Арума The Ring.

8 апреля Ломаченко предстоит объединительный бой с чемпионом мира WBA Джейсоном Сосой (20−1−4, 15 KO).

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