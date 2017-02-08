Арум: Ломаченко перейдёт в лёгкий вес до конца года

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«В конечном итоге Ломаченко поднимется в лёгкий вес. Может, даже к концу этого года. А там гораздо больше соперников. В лёгкой категории у него будут шикарные возможности», — приводит слова Арума The Ring.



8 апреля Ломаченко предстоит объединительный бой с чемпионом мира WBA Джейсоном Сосой (20−1−4, 15 KO).