Арум: Ломаченко перейдёт в лёгкий вес до конца года
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко (7−1, 5 KO) может уже в этом году сменить весовую категорию.
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«В конечном итоге Ломаченко поднимется в лёгкий вес. Может, даже к концу этого года. А там гораздо больше соперников. В лёгкой категории у него будут шикарные возможности», — приводит слова Арума The Ring.
8 апреля Ломаченко предстоит объединительный бой с чемпионом мира WBA Джейсоном Сосой (20−1−4, 15 KO).
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