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https://sport.mail.ru/news/boxing/28702230/
8 февраля 2017, 14:11 | Бокс | Чемпионат.com

Хэй желает сразиться с победителем боя Джошуа — Кличко

Британский боксёр Дэвид Хэй выразил желание провести бой с победителем поединка между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, встреча которых состоится 29 апреля в Лондоне.

Британский боксёр Дэвид Хэй выразил желание провести бой с победителем поединка между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа и Владимиром Кличко встреча которых состоится 29 апреля в Лондоне. Увеличить
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Отметим, что самому Хэю 4 марта предстоит сразиться с Тони Беллью.

«Для меня это не навязчивая идея. Это всего лишь цель, которую я перед собой поставил, чтобы доказать, что я являюсь номером один. Моей целью всегда было стать номером один в супертяжёлом весе. У меня был шанс сделать это в бою с Владимиром, но я проиграл по очкам.

Я хотел бы получить возможность провести бой с чемпионом, которого многие считают номером один, и побить его. Победителя боя Джошуа — Кличко многие будут считать тем, кто должен стать лучшим в этом дивизионе», — приводит слова Хэя Sky Sports.
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