Отметим, что самому Хэю 4 марта предстоит сразиться с Тони Беллью.



«Для меня это не навязчивая идея. Это всего лишь цель, которую я перед собой поставил, чтобы доказать, что я являюсь номером один. Моей целью всегда было стать номером один в супертяжёлом весе. У меня был шанс сделать это в бою с Владимиром, но я проиграл по очкам.



Я хотел бы получить возможность провести бой с чемпионом, которого многие считают номером один, и побить его. Победителя боя Джошуа — Кличко многие будут считать тем, кто должен стать лучшим в этом дивизионе», — приводит слова Хэя Sky Sports.