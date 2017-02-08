Самое интересное в боксе сейчас — это расследования, а не бои. Например, выясняли, кто выбил все-таки ряд передних зубов Джеймсу Дигейлу. Все были уверены, что это сделал в бою Баду Джек, но оказывается, что произошло это в зале на 5й улице в Майями, и сделал это турецкий суперсредневес Авни Йилдырим. Как рассказывает Дэвид Хэй, наблюдавший за спаррингом, турок попал жестким апперкотом, и зубы вылетели в разные стороны, причем один срикошетил от постера с изображением Мохаммеда Али.

КТО ПОДБРОСИЛ ОСТАРИН

«Монстр», — заявил про Йилдырима Антонио Тарвер. А кто-то теперь его называет «Дантист». А в бою с Баду Джеком во рту Дигейла уже были временные протезы. Сам турецкий боксер воздерживается от комментариев, зато его менеджер Ахмет Онер подтверждает, что так все и было.

На очереди и другие вопросы. Например, кто подбросил Поветкину остарин. Или почему Оскар Де Ла Хойя сел за руль пьяным и в таком состоянии кружил на «ленд-ровере» по Пасадене. Хоть не убил никого. Возможно, у Оскара были на то причины — он проиграл суд против Эла Хэймона на 300 млн, не сумев доказать, что своей деятельностью в боксе Хэймон нарушает акт Мохаммеда Али и федеральные законы. Еще неплохо было бы расследовать — как так получилось, что за титул WBA в скором времени собираются драться 45-летний Шеннон Бриггс и 43-летний Фрес Окендо. И кого и по какому принципу отлавливает VADA — и поймали бы допинг-офицеры Моби Дика, если бы на кашалота выдали санкцию в WBC.

В понедельник суд в Нью-Йорке приступил к рассмотрению дела Поветкина. На это санкция была. Предмет разбирательства прост — действительно ли Поветкин не принимал мельдоний после 1 января 2016 года, когда препарат был запрещен. Допинг тесты, которые сдал Поветкин — 8,9 и 10 апреля были негативными, а 27 апреля результат был положительный и показал присутствие запрещенного препарата. Американские юристы Уайлдера и Дибеллы привлекают одних экспертов, не менее американские юристы Рябинского требуют их отвода и привлекают новых.

Мнение последнего, привлеченного к экспертизе биохимика: «негативные результаты тестов на самом деле не говорят о том, что в них не было мельдония», но при этом там, где он был, концентрация настолько небольшая, что «основываясь на фармакокинетическом профиле, маловероятно, что Поветкин принимал мельдоний после 11 апреля».

Во всяком случае, теперь разговор более предметный, чем когда адвокат Уайлдера Джадд Берстейн доказывал, что слова Деонтея про «выйти на бой под допингом — значит выйти с ножом в руках» — не значат, что у Поветкина был нож, он собирался выйти с ним на ринг и отрезать Деонтею, например, ухо или руку.

СЛИШКОМ ЧАСТЫЕ ТЕСТЫ

В пользу команды Поветкина неожиданно может сработать дело бойца UFC Даниэля Омельянчука, которого уличили в употреблении мельдония во внесоревновательный период, но, выслушав его доказательства и приняв во внимание небольшую концентрацию препарата, USADA и UFC решили вернуть бойца в дело — и у него уже назначен очередной бой.

Против Поветкина играет письмо его команды в адрес главы VADA Маргарет Гудман с упоминанием того, что во время пребывания боксера в Испании, его тестировали трижды, и это «слишком часто» и «может повлиять на подготовку». Письмо датировано 10 апреля. После третьего допинг-теста. Прямых выводов из этого не следует, но эту карту юристы Уайлдера обязательно будут разыгрывать в будущем. Все веселье только начинается.

А пока Поветкина, сразу после вскрытия пробы «Б» и подтвержденного положительного теста на остарин, последовательно убирают из рейтингов WBC и IBF. Позицию Поветкина в рейтинге WBC занял Луис Ортис, и именно он будет драться с Бермейном Стиверном в отборочном бою за позицию официального претендента.

История в высшей степени запутанная, и когда-нибудь про нее можно будет снять документальный или художественный фильм. Как с делом О Джея Симпсона, только разве что там никого не убили. Здесь больше про деньги, репутацию и карьеру одного из сильнейших боксеров супертяжелого веса, который так и не смог показать все, что от него ждали и на что он был способен. Такое происходило в прошлом уже не раз, и произойдет еще снова.

Возможно, чтобы фильм смотрелся веселее, нужен будет Поветкин, рвущий на себе рубаху и кричащий — «не было мельдония!» Или драка с Уайлдером в зале суда и плачущие промоутеры, расстающиеся с круглыми суммами — но оставим это сценаристам. В конце фильма должна быть картина — человек рыбачит на лодке у побережья Мексики, и ему попадается белый кит… Он его ловит и отдает кровь на анализ… Положительный тест? Или отрицательный? Кит в рейтинге WBC занимает первую строчку. Или уже занимал?

Андрей БАЗДРЕВ