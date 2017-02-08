Суд Поветкин — Уайлдер. Лицензия на кашалота
Александр Поветкин потерял место в рейтингах WBC и IBF, но не оставляет надежд засудить Деонтея Уайлдера по мельдониевому делу.
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Самое интересное в боксе сейчас — это расследования, а не бои. Например, выясняли, кто выбил
КТО ПОДБРОСИЛ ОСТАРИН
«Монстр», — заявил про Йилдырима Антонио Тарвер. А
На очереди и другие вопросы. Например, кто подбросил Поветкину остарин. Или почему Оскар Де Ла Хойя сел за руль пьяным и в таком состоянии кружил на «ленд-ровере» по Пасадене. Хоть не убил никого. Возможно, у Оскара были на то причины — он проиграл суд против Эла Хэймона на 300 млн, не сумев доказать, что своей деятельностью в боксе Хэймон нарушает акт Мохаммеда Али и федеральные законы. Еще неплохо было бы расследовать — как так получилось, что за титул WBA в скором времени собираются драться 45-летний Шеннон Бриггс и 43-летний Фрес Окендо. И кого и по какому принципу отлавливает VADA — и поймали бы
В понедельник суд в
Мнение последнего, привлеченного к экспертизе биохимика: «негативные результаты тестов на самом деле не говорят о том, что в них не было мельдония», но при этом там, где он был, концентрация настолько небольшая, что «основываясь на фармакокинетическом профиле, маловероятно, что Поветкин принимал мельдоний после 11 апреля».
Во всяком случае, теперь разговор более предметный, чем когда адвокат Уайлдера Джадд Берстейн доказывал, что слова Деонтея про «выйти на бой под допингом — значит выйти с ножом в руках» — не значат, что у Поветкина был нож, он собирался выйти с ним на ринг и отрезать Деонтею, например, ухо или руку.
СЛИШКОМ ЧАСТЫЕ ТЕСТЫ
В пользу команды Поветкина неожиданно может сработать дело бойца UFC Даниэля Омельянчука, которого уличили в употреблении мельдония во внесоревновательный период, но, выслушав его доказательства и приняв во внимание небольшую концентрацию препарата, USADA и UFC решили вернуть бойца в дело — и у него уже назначен очередной бой.
Против Поветкина играет письмо его команды в адрес главы VADA Маргарет Гудман с упоминанием того, что во время пребывания боксера в Испании, его тестировали трижды, и это «слишком часто» и «может повлиять на подготовку». Письмо датировано 10 апреля. После третьего
А пока Поветкина, сразу после вскрытия пробы «Б» и подтвержденного положительного теста на остарин, последовательно убирают из рейтингов WBC и IBF. Позицию Поветкина в рейтинге WBC занял Луис Ортис, и именно он будет драться с Бермейном Стиверном в отборочном бою за позицию официального претендента.
История в высшей степени запутанная, и
Возможно, чтобы фильм смотрелся веселее, нужен будет Поветкин, рвущий на себе рубаху и кричащий — «не было мельдония!» Или драка с Уайлдером в зале суда и плачущие промоутеры, расстающиеся с круглыми суммами — но оставим это сценаристам. В конце фильма должна быть картина — человек рыбачит на лодке у побережья Мексики, и ему попадается белый кит… Он его ловит и отдает кровь на анализ… Положительный тест? Или отрицательный? Кит в рейтинге WBC занимает первую строчку. Или уже занимал?
Андрей БАЗДРЕВ
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