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https://sport.mail.ru/news/boxing/28699604/
8 февраля 2017, 10:46 | Бокс | Чемпионат.com

В США началось судебное разбирательство между Поветкиным и Уайлдером

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и россиянин Александр Поветкин 7 февраля встретились в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк, сообщает Reuters.

Присяжные и адвокаты заслушали вступительные заявления обеих сторон.

Промоутер Поветкина Андрей Рябинский подал в суд Нью-Йорка иск о защите чести и достоинства своего боксёра на $ 34,5 млн после срыва боя с Уайлдером летом 2016 года. Тот поединок не состоялся из-за допинг-теста Поветкина, давшего положительный результат на мельдоний.

Адвокат Уайлдера Джадд Бурштейн сказал присяжным, что результат анализа мочи, давший положительный тест на мельдоний, пришёл после того, как апрельский допинг-тест дал отрицательный результат, а это означает, что Поветкин принял препарат после прохождения предыдущих тестов.
«Единственное рациональное объяснение произошедшего состоит в том, что господин Поветкин принял мельдоний в 2016 году», — сказал Бурштейн.

Однако защитник Поветкина Кент Яловиц ответил, что российский боксёр, как и многие другие атлеты, принимал мельдоний по указанию врача до того, как ВАДА внесла препарат в список запрещённых. «Доказательства показывают, что мельдоний может оставаться в организме в течение многих месяцев», — отметил он.
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