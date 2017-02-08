В США началось судебное разбирательство между Поветкиным и Уайлдером
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и россиянин Александр Поветкин 7 февраля встретились в федеральном суде Южного округа штата
Нью-Йорк, сообщает Reuters.
Присяжные и адвокаты заслушали вступительные заявления обеих сторон.
Промоутер Поветкина Андрей Рябинский подал в суд
Адвокат Уайлдера Джадд Бурштейн сказал присяжным, что результат анализа мочи, давший положительный тест на мельдоний, пришёл после того, как апрельский
«Единственное рациональное объяснение произошедшего состоит в том, что господин Поветкин принял мельдоний в 2016 году», — сказал Бурштейн.
Однако защитник Поветкина Кент Яловиц ответил, что российский боксёр, как и многие другие атлеты, принимал мельдоний по указанию врача до того, как ВАДА внесла препарат в список запрещённых. «Доказательства показывают, что мельдоний может оставаться в организме в течение многих месяцев», — отметил он.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter