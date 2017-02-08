День «ZZ», или бой всей жизни для казахстанского боксера Жаната Жакиянова
33-летний казахстанский
боксер-профессионал Жанат Жакиянов 10 февраля в США проведет поединок за полноценный чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации. Подробнее о главном поединке в 10-летней карьере ведущего боксера легчайшего веса — в материале корреспондента Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Опытный казахстанский боксер
Наступило время для следующих завоеваний. Команда казахстанца во главе с известным в прошлом чемпионом мира Рикки Хаттоном искала для Жаната обладателя мирового пояса. Но титулованные парни, видимо, не хотели драться с плотно бьющим Жакияновым. Ведь рискнул тот же Парехо, но был обыгран в 12-раундовом противостоянии. В СМИ называли имя «обычного» чемпиона мира по версии WBA 30-летнего британца Джейми МакДоннелла, как следующего соперника казахстанца, но тот не нашел повода выходить на ринг против нашего соотечественника, боксируя с «парнями попроще».
Кто такой Роуши Уоррен?
Еще и травма, которая выбила Жакиянова из ритма на длительный период, мешала полноценным переговорам. «На помощь» пришли WBA и суперчемпион этой организации американец Роуши Уоррен. 29-летний гражданин США по прозвищу Baby Pit провел всего 15 боев на
Пробовал Уоррен себя и на трех Олимпиадах, но в призеры он ни разу не пробивался. Правда, есть у него другое достижение: стал первым американцем за 30 лет, который дважды съездил на Игры. Выступал Уоррен и в проекте Всемирной серии бокса за клуб Los Angeles Matadors.
Есть у американца и звездные друзья. После победы полутяжеловеса Андре Уорда Уоррен поздравил соотечественника с успехом, написав, что «он рад за брата, ведь они оба теперь чемпионы мира». Согласитесь, солидно. Пускай 29-летний американец не так «раскручен», как его «коллега», но возраст и умение его в ринге позволяют нам надеяться на яркое противостояние с казахстанцем.
День «ZZ».
Итак, 10 февраля в США, когда в Казахстане будет утро следующего дня, на ринг выйдут в главном бою боксерского вечера наш соотечественник Жанат Жакиянов и американец Роуши Уоррен. Явным фаворитом по прогнозам букмекеров является хозяин ринга, но для Жакиянова этот поединок — бой всей его жизни. К этой встрече он шел всю свою карьеру, и, надеемся, тренерский штаб и опытный Рикки Хаттон сделают все, чтобы казахстанский ветеран бокса был готов на 100 процентов и подобрал ключики к сопернику.
Сейчас казахстанец со своей командой ведет финальную часть подготовки к бою, который можно определить, как главный в карьере. Хаттон, сам проведший среди профи 48 боев (среди его соперников есть Костя Цзю, Флойд
Он шел к этому бою все 10 лет своей карьеры и, наконец, дебютирует в США. Уоррен, конечно, боксер хороший, но Жакиянов знает, как выигрывать сложные бои. Да и удар, судя по статистике досрочных побед, у нашего соотечественника чувствительнее (18 побед против четырех). До развязки ждать осталось всего три дня.
Напомним, вечер профессионального бокса, где главным событием станет титульный поединок казахстанца Жаната Жакиянова и американца Роуши Уоррена, пройдет 10 февраля в Толедо (США). Боксеры разыграют титул суперчемпиона по версии WBA и пояс чемпиона по версии IBO.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter