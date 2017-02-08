Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28699010/
8 февраля 2017, 9:50 | Бокс | ТАСС

WBO не собирается возвращать Поветкина в свои рейтинги

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Всемирная боксерская организация (WBO) не собирается возвращать россиянина Александра Поветкина в рейтинги организации. Об этом ТАСС заявил президент WBO Франциско Валькарсель.

<em>МОСКВА 8 февраля. /ТАСС/. </em>Всемирная боксерская организация (WBO) не собирается возвращать россиянина Александра <span class=error>Поветкина</span> в рейтинги организации. Об этом ТАСС заявил президент WBO Франциско Валькарсель. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) заявили об исключении россиянина из своих рейтингов в связи с допинговым расследованием в отношении Поветкина.

«Поветкина нет в наших рейтингах, и пока мы на собираемся его возвращать. Он достаточно давно проводил последний официальный бой (под эгидой организации), поэтому разговора о рейтингах не может быть. Что касается допинга, то пока мы следим за расследованием, факты же нам неизвестны», — сказал Валькарсель.

Допинг-проба «А» Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией, и в итоге россиянин провел нетитульный бой с французом Жоанном Дюопа. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Юрий Тарантин: Головкин не позволит себе играть с Джейкобсом

Редактор сайта Allboxing.ru Юрий Тарантин рассказал Sports.kz о том, стоит ли ждать от казахстанца Геннадия Головкина агрессивной манеры в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, или же он даст ему возможность показать себя.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Судебное разбирательство между Поветкиным и Уайлдером началось в США

Голы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Каролину" в НХЛ

Ротенберг: IIHF готова до последнего ждать в вопросе участия игроков НХЛ на Олимпиаде