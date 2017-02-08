WBO не собирается возвращать Поветкина в свои рейтинги

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Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) заявили об исключении россиянина из своих рейтингов в связи с допинговым расследованием в отношении Поветкина.

«Поветкина нет в наших рейтингах, и пока мы на собираемся его возвращать. Он достаточно давно проводил последний официальный бой (под эгидой организации), поэтому разговора о рейтингах не может быть. Что касается допинга, то пока мы следим за расследованием, факты же нам неизвестны», — сказал Валькарсель.