Юрий Тарантин: Головкин не позволит себе играть с Джейкобсом

— Я не думаю, что Джейкобс будет настолько комфортным соперником для Геннадия, что он позволит себе играть с ним или даст ему возможность показать себя. Джейкобс слишком для этого опасен. Он быстр, обучен и обладает тяжелым ударом. Тренер Головкина Абель Санчес придерживается мнения, что Джейкобс — самый опасный соперник в карьере его подопечного, поэтому поединок ожидается напряженный. На мой взгляд, Геннадий будет вести тактически выверенный бой и не станет излишне рисковать, что мог себе позволить с некоторыми другими соперниками, — поделился мнением Тарантин.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.