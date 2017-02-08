Юрий Тарантин: Головкин не позволит себе играть с Джейкобсом
Редактор сайта Allboxing.ru Юрий Тарантин рассказал Sports.kz о том, стоит ли ждать от казахстанца Геннадия Головкина агрессивной манеры в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, или же он даст ему возможность показать себя.
— Я не думаю, что Джейкобс будет настолько комфортным соперником для Геннадия, что он позволит себе играть с ним или даст ему возможность показать себя. Джейкобс слишком для этого опасен. Он быстр, обучен и обладает тяжелым ударом. Тренер Головкина Абель Санчес придерживается мнения, что Джейкобс — самый опасный соперник в карьере его подопечного, поэтому поединок ожидается напряженный. На мой взгляд, Геннадий будет вести тактически выверенный бой и не станет излишне рисковать, что мог себе позволить с некоторыми другими соперниками, — поделился мнением Тарантин.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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