Адвокаты боксеров Поветкина и Уайлдера открыли судебный процесс в Нью-Йорке
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт. Судебное разбирательство между сторонами российского боксера Александра Поветкина и американца Деонтея Уайлдера открылось во вторник в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк, сообщает Рейтер.
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На данном этапе стороны выступили со вступительными обращениями. В суде в этот момент рассматриваются два дела одновременно — совместный иск Уайлдера и промоутеров к Поветкину на 4,5 миллиона долларов (примерно на такую сумму мог рассчитывать американец, если бы бой состоялся), и обратное обращение российской стороны на 34,5 миллиона долларов (в этот иск вошли обвинения в срыве поединка, а также оценка морального ущерба и репутационных потерь).
В мае 2016 года за несколько дней до боя в Москве с Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был отменен, но позднее WADA и WBC оправдали россиянина.
Важнейшим на данной стадии будет ответ на вопрос — принимал ли Поветкин мельдоний после того, как препарат был внесен в список запрещенных WADA веществ, то есть после 1 февраля 2016 года — с момента вступления запрета в силу. Американская сторона ранее публично заявляла, что российский боксер принимает допинг.
Адвокат Уайлдера Джадд Бурштейн в качестве доказательства приводит тот факт, что мельдоний был обнаружен в моче Поветкина после трех отрицательных проб, проведенных ранее в апреле. По мнению юриста, «единственное рациональное объяснение того, что произошло, в том, что господин Поветкин принимал мельдоний в 2016 году». Адвокат российской стороны Кент Яловиц в качестве контраргумента сообщил присяжным, что Поветкин принимал мельдоний по указаниям врачей и делал это до того, как препарат был внесен в список WADA. Яловиц также уточнил, что, согласно исследованиям, мельдоний может оставаться в организме в течение нескольких месяцев.
Поветкин параллельно переживает еще один допинговый скандал. В декабре он должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя стало известно, проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил «Р-Спорт», что
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