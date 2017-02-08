Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28698180/
8 февраля 2017, 8:03 | Бокс | Р-Спорт

Адвокаты боксеров Поветкина и Уайлдера открыли судебный процесс в Нью-Йорке

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Судебное разбирательство между сторонами российского боксера Александра Поветкина и американца Деонтея Уайлдера открылось во вторник в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк, сообщает Рейтер.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Судебное разбирательство между сторонами российского боксера Александра <span class=error>Поветкина</span> и американца <span class=error>Деонтея</span> Уайлдера открылось во вторник в федеральном суде Южного округа штата <nobr>Нью-Йорк</nobr> сообщает <span class=error>Рейтер</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На данном этапе стороны выступили со вступительными обращениями. В суде в этот момент рассматриваются два дела одновременно — совместный иск Уайлдера и промоутеров к Поветкину на 4,5 миллиона долларов (примерно на такую сумму мог рассчитывать американец, если бы бой состоялся), и обратное обращение российской стороны на 34,5 миллиона долларов (в этот иск вошли обвинения в срыве поединка, а также оценка морального ущерба и репутационных потерь).

В мае 2016 года за несколько дней до боя в Москве с Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был отменен, но позднее WADA и WBC оправдали россиянина.

Важнейшим на данной стадии будет ответ на вопрос — принимал ли Поветкин мельдоний после того, как препарат был внесен в список запрещенных WADA веществ, то есть после 1 февраля 2016 года — с момента вступления запрета в силу. Американская сторона ранее публично заявляла, что российский боксер принимает допинг.

Адвокат Уайлдера Джадд Бурштейн в качестве доказательства приводит тот факт, что мельдоний был обнаружен в моче Поветкина после трех отрицательных проб, проведенных ранее в апреле. По мнению юриста, «единственное рациональное объяснение того, что произошло, в том, что господин Поветкин принимал мельдоний в 2016 году». Адвокат российской стороны Кент Яловиц в качестве контраргумента сообщил присяжным, что Поветкин принимал мельдоний по указаниям врачей и делал это до того, как препарат был внесен в список WADA. Яловиц также уточнил, что, согласно исследованиям, мельдоний может оставаться в организме в течение нескольких месяцев.

Поветкин параллельно переживает еще один допинговый скандал. В декабре он должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя стало известно, проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил «Р-Спорт», что допинг-проба Б в США также дала положительный результат, хотя тесты в независимой лаборатории в Лозанне были «чистыми».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
6 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя