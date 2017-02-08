Рой Джонс назвал две главные проблемы для Джейкобса в бою с Головкиным
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал о том, с какими сложностями придется столкнутся «регулярному» чемпиону WBA в среднем весе американцу Дэниэлу Джейкобсу (32−1, 29 КО) в предстоящем бою с непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе.
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«Головкин — Джейкобс — это очень хороший бой, который я с удовольствием посмотрю. Головкин — топовый боец. Его никто не может побить. У него есть резюме, но пока нет оппонентов. Как только он найдет хороших оппонентов, то покажет все, на что способен.
Для Джейкобса этот поединок будет тяжелым, потому что ему придется преодолеть не только силу Головкины, но и его высокий интеллектуальный бокс. Головкин берет не только силой. Это будет для Дэнни проблемой. Посмотрите, что он сделал с тем парнем из Канады Он перебоксировал Давида Лемье одним лишь джебом. Так что в бою с ним нельзя спать. Как я и уже сказал, никто не сможет его (Головкина) побить, — заявил
Такого же мнения придерживается американский проспект Давид Бенавидес, выступающий в суперсреднем весе, которого Головкин взял в
Напомним, поединок Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в
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