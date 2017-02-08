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https://sport.mail.ru/news/boxing/28697737/
8 февраля 2017, 8:15 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Головкина заявил о готовности обсудить с Энди Ли их будущий бой

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), заявил о готовности обсудить экс-чемпионом ирландцем Энди Ли (34−3−1, 24 KO) их будущий бой.

Промоутер Том <span class=error>Леффлер</span> представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) заявил о готовности обсудить <nobr>экс-чемпионом</nobr> ирландцем <span class=error>Энди</span> Ли (34−3−1 24 KO) их будущий бой. Увеличить
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32-летний Ли после годичного перерыва вернется на ринг 18 марта в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой между Головкиным и «регулярным» чемпионом WBA в среднем весе американецм Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Сам Ли признался, что его главная цель заключается в том, чтобы встретиться с победителем боя Головкин — Джейкобс, а бой 18 марта станет первым шагом на пути к ее осуществлению. По словам Леффлера, он готов рассмотреть такой вариант.

«Мы очень уважаем Энди Ли, потому он был единственным, кто согласился драться с Головкиным, однако бой не состоялся из-за смерти отца Геннадия (в 2014 году). Но у нас хорошие отношения с Ли и это здорово, что он в нашем андеркарте. Будущий бой Ли и Головкина — это, что всегда можно обсудить. Его участие в шоу оправдано, учитывая, что Энди хотел биться с Геннадием тогда, когда никто на это не решался. Он не чужой для фанатов бокса из Нью-Йорка и для ирландских болельщиков», — заявил Леффлер, слова которого приводит ESPN.

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