Промоутер Головкина заявил о готовности обсудить с Энди Ли их будущий бой
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), заявил о готовности обсудить
экс-чемпионом ирландцем Энди Ли (34−3−1, 24 KO) их будущий бой.
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32-летний Ли после годичного перерыва вернется на ринг 18 марта в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в
Сам Ли признался, что его главная цель заключается в том, чтобы встретиться с победителем боя Головкин — Джейкобс, а бой 18 марта станет первым шагом на пути к ее осуществлению. По словам Леффлера, он готов рассмотреть такой вариант.
«Мы очень уважаем Энди Ли, потому он был единственным, кто согласился драться с Головкиным, однако бой не состоялся
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