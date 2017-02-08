Промоутер Головкина заявил о готовности обсудить с Энди Ли их будущий бой

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32-летний Ли после годичного перерыва вернется на ринг 18 марта в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой между Головкиным и «регулярным» чемпионом WBA в среднем весе американецм Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Сам Ли признался, что его главная цель заключается в том, чтобы встретиться с победителем боя Головкин — Джейкобс, а бой 18 марта станет первым шагом на пути к ее осуществлению. По словам Леффлера, он готов рассмотреть такой вариант.