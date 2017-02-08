Энди Ли: Моя цель — встретиться с победителем боя Головкин — Джейкобс
Экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBO ирландский боксер Энди Ли (34−3−1, 24KO) рассказал о своем возвращении на ринг и ближайших планах.
Энди Ли вернется на ринг 18 марта на арене Madison Square Garden в
Энди Ли не проводил поединков с декабря 2015 года, после того как проиграл титул WBO британцу Билли Джо Сондерсу.
«Я очень рад, что мое возвращение состоится на таком большом событии. Я вернулся, и чувствую себя обновленным и еще более голодным до побед.
Моя цель — в конечном итоге встретиться с победителем боя Головкин — Джейкобс. 18 марта станет первым шагом на пути к этому. Я счастлив вновь драться в Madison Square Garden, на сцене моих одних из самых больших побед. Я уверен, что ирландские фанаты бокса с нетерпением ждут первоклассного представления, — заявил Энди Ли.
Добавим, что телеканал HBO покажет вечер бокса в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать «Казахстан» и KazSport.
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