Энди Ли вернется на ринг 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, в андекарте поединка между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО). Соперником ирландца будет американец Кеандре Лезервуд (19−3−1, 12 КО).

Энди Ли не проводил поединков с декабря 2015 года, после того как проиграл титул WBO британцу Билли Джо Сондерсу.

«Я очень рад, что мое возвращение состоится на таком большом событии. Я вернулся, и чувствую себя обновленным и еще более голодным до побед.

Моя цель — в конечном итоге встретиться с победителем боя Головкин — Джейкобс. 18 марта станет первым шагом на пути к этому. Я счастлив вновь драться в Madison Square Garden, на сцене моих одних из самых больших побед. Я уверен, что ирландские фанаты бокса с нетерпением ждут первоклассного представления, — заявил Энди Ли.

Добавим, что телеканал HBO покажет вечер бокса в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать «Казахстан» и KazSport.