«Юбэнк считает, что победа над Куинланом открыла ему двери к большим боям, но так ли это на самом деле? Он заявил, что хочет драться с Дигейлом, Сондерсом или Головкиным. Что до последнего, то на пути к этому бою есть много преград. Во-первых, впереди у GGG не такая простая задача — бой с Джейкобсом. Также имеет значение, какой из телеканалов будет транслировать возможный бой Головкина с Юбэнком — у британца контракт с ITV (PPV). Не стоит забывать и о том, что на сентябрь у Головкина запланирован большой бой с Канело, так что есть ли в принципе Юбэнк на радаре GGG — еще большой вопрос», — пишет издание.