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https://sport.mail.ru/news/boxing/28695766/
7 февраля 2017, 21:51 | Бокс | Sports.kz

СМИ сомневаются, что бой Головкин — Юбэнк состоится в этом году

Сайт Boxing247.com оценил вероятность потенциального боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Криса Юбэнка-младшего (24−1, 19 КО) в этом году, о котором недавно говорила сторона британского боксера, сообщает Sports.kz.

Сайт Boxing247.com оценил вероятность потенциального боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) и <span class=error>Криса</span> <nobr>Юбэнка-младшего</nobr> (24−1 19 КО) в этом году о котором недавно говорила сторона британского боксера сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Юбэнк считает, что победа над Куинланом открыла ему двери к большим боям, но так ли это на самом деле? Он заявил, что хочет драться с Дигейлом, Сондерсом или Головкиным. Что до последнего, то на пути к этому бою есть много преград. Во-первых, впереди у GGG не такая простая задача — бой с Джейкобсом. Также имеет значение, какой из телеканалов будет транслировать возможный бой Головкина с Юбэнком — у британца контракт с ITV (PPV). Не стоит забывать и о том, что на сентябрь у Головкина запланирован большой бой с Канело, так что есть ли в принципе Юбэнк на радаре GGG — еще большой вопрос», — пишет издание.

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