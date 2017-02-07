СМИ сомневаются, что бой Головкин — Юбэнк состоится в этом году
Сайт Boxing247.com оценил вероятность потенциального боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Криса
Юбэнка-младшего (24−1, 19 КО) в этом году, о котором недавно говорила сторона британского боксера, сообщает Sports.kz.
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«Юбэнк считает, что победа над Куинланом открыла ему двери к большим боям, но так ли это на самом деле? Он заявил, что хочет драться с Дигейлом, Сондерсом или Головкиным. Что до последнего, то на пути к этому бою есть много преград.
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