Леннокс Льюис: Тайсон Фьюри по-прежнему лучший супертяж в мире
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис заявил, что считает своего соотечественника Тайсона Фьюри лучшим боксёром дивизиона на данный момент.
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«Я бы сказал, что прямо сейчас лучшим супертяжем является Фьюри, несмотря на то что он переживает небольшие проблемы. Я считаю его номером один. Он доказал это. Он показал это. Да, Кличко был не в лучшей форме, но если вы решили драться, то должны быть готовы, должны быть в наилучшей форме.
Что касается Фьюри, то некоторые люди, когда становятся чемпионами, могут справиться с этим, а некоторые нет. Для того чтобы стать чемпионом мира, нужно вести себя, как чемпион. Нужно понимать, что многие смотрят на тебя, многие пытаются походить на тебя. Ты влияешь на жизни людей», — приводит слова Льюиса BoxingScene со ссылкой на iFL TV.
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