Российский боксер Власов может провести бой за звание претендента на титул WBA

«WBA нам предлагает провести претендентский бой. Сейчас мы проведем промежуточный, а потом приступим к переговорам», — сказал Петросян.

В декабре Власов техническим нокаутом победил олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева, поединок завершился в седьмом раунде.

Титулом «суперчемпиона» мира WBA владеет россиянин Денис Лебедев, «регулярным» поясом — казахстанец Бейбут Шуменов. Официальным претендентом на титул WBA является кубинец Юниер Дортикос.

В активе 30-летнего Власова 37 побед (20 нокаутом) и два поражения.