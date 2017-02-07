Российский боксер Власов может провести бой за звание претендента на титул WBA
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Известный российский спортсмен Максим Власов может провести весной бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Шамир Петросян.
«WBA нам предлагает провести претендентский бой. Сейчас мы проведем промежуточный, а потом приступим к переговорам», — сказал Петросян.
В декабре Власов техническим нокаутом победил олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева, поединок завершился в седьмом раунде.
Титулом «суперчемпиона» мира WBA владеет россиянин Денис Лебедев, «регулярным» поясом — казахстанец Бейбут Шуменов. Официальным претендентом на титул WBA является кубинец Юниер Дортикос.
В активе 30-летнего Власова 37 побед (20 нокаутом) и два поражения.
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