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https://sport.mail.ru/news/boxing/28694164/
7 февраля 2017, 19:01 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Власов может провести бой за звание претендента на титул WBA

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Известный российский спортсмен Максим Власов может провести весной бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Шамир Петросян.

«WBA нам предлагает провести претендентский бой. Сейчас мы проведем промежуточный, а потом приступим к переговорам», — сказал Петросян.

В декабре Власов техническим нокаутом победил олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева, поединок завершился в седьмом раунде.

Титулом «суперчемпиона» мира WBA владеет россиянин Денис Лебедев, «регулярным» поясом — казахстанец Бейбут Шуменов. Официальным претендентом на титул WBA является кубинец Юниер Дортикос.

В активе 30-летнего Власова 37 побед (20 нокаутом) и два поражения.
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