Попавшегося на допинге Поветкина исключат из рейтинга IBF

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«Поветкин будет удален из рейтинга», — заявили в пресс-службе IBF.

5 февраля об исключении 37-летнего россиянина и рейтингов заявил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

В четверг, 2 февраля, допинг-проба Б Поветкина вслед за пробой А дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. При этом руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые.

17 декабря сорвался бой россиянина за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Соперник Поветкина отказался боксировать с ним после обнаружения допинга в пробе россиянина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.