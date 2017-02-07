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https://sport.mail.ru/news/boxing/28687998/
7 февраля 2017, 12:06 | Бокс | Lenta.Ru

Попавшегося на допинге Поветкина исключат из рейтинга IBF

Российский боксер Александр Поветкин будет исключен из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF). Об во вторник сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

Российский боксер Александр Поветкин сдавший положительный допинг-тест на остарин будет исключен из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF). В воскресенье 5 февраля об исключении 37-летнего россиянина и рейтингов заявил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. Увеличить
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«Поветкин будет удален из рейтинга», — заявили в пресс-службе IBF.

5 февраля об исключении 37-летнего россиянина и рейтингов заявил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

В четверг, 2 февраля, допинг-проба Б Поветкина вслед за пробой А дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. При этом руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые.

17 декабря сорвался бой россиянина за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Соперник Поветкина отказался боксировать с ним после обнаружения допинга в пробе россиянина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.
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