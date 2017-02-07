Попавшегося на допинге Поветкина исключат из рейтинга IBF
Российский боксер Александр Поветкин будет исключен из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF). Об во вторник сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на
пресс-службу организации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Поветкин будет удален из рейтинга», — заявили в
5 февраля об исключении 37-летнего россиянина и рейтингов заявил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.
В четверг, 2 февраля,
17 декабря сорвался бой россиянина за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Соперник Поветкина отказался боксировать с ним после обнаружения допинга в пробе россиянина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter