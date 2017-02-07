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7 февраля 2017, 11:06 | Бокс | Vesti.kz

Полное видео боя, в котором Джукембаев нокаутировал мексиканца за 2,5 минуты

Предлагаем вашему вниманию полное видео поединка казахстанского боксера Батыра Джукембаева в канадском Квебеке.

Предлагаем вашему вниманию полное видео поединка казахстанского боксера <span class=error>Батыра</span> Джукембаева в канадском Квебеке. Увеличить
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25-летний Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, провел бой против мексиканца Давида Ранхеля. Казахстанец уже в первом раунде, спустя всего 2 минуты и 24 секунды после начала поединка, нокаутировал соперника.

Эта победа стала для Джукембаева восьмой на профессиональном ринге, седьмой нокаутом.

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