Полное видео боя, в котором Джукембаев нокаутировал мексиканца за 2,5 минуты
Предлагаем вашему вниманию полное видео поединка казахстанского боксера Батыра Джукембаева в канадском Квебеке.
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25-летний Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, провел бой против мексиканца Давида Ранхеля. Казахстанец уже в первом раунде, спустя всего 2 минуты и 24 секунды после начала поединка, нокаутировал соперника.
Эта победа стала для Джукембаева восьмой на профессиональном ринге, седьмой нокаутом.
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