Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28687106/
7 февраля 2017, 10:58 | Бокс | Р-Спорт

Российский боксер Александр Поветкин будет удален из рейтингов IBF

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский супертяжеловес Александр Поветкин будет удален из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF), сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IBF.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr> </em>Российский <span class=error>супертяжеловес</span> Александр <span class=error>Поветкин</span> будет удален из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF) сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> IBF. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил «Р-Спорт», что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой».

В воскресенье Сулейман сообщил «Р-Спорт», что Поветкин будет исключен из рейтингов WBC. Россиянин в декабре попал в рейтинг IBF и расположился на девятой строчке. В рейтингах WBO и WBA Поветкина нет.

«Поветкин будет удален из рейтинга», — констатировали в пресс-службе IBF.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
6 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя