Российский боксер Александр Поветкин будет удален из рейтингов IBF

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Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил «Р-Спорт», что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой».

В воскресенье Сулейман сообщил «Р-Спорт», что Поветкин будет исключен из рейтингов WBC. Россиянин в декабре попал в рейтинг IBF и расположился на девятой строчке. В рейтингах WBO и WBA Поветкина нет.