Российский боксер Александр Поветкин будет удален из рейтингов IBF
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский супертяжеловес Александр Поветкин будет удален из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF), сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IBF.
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Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что
В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил «Р-Спорт», что
В воскресенье Сулейман сообщил «Р-Спорт», что Поветкин будет исключен из рейтингов WBC. Россиянин в декабре попал в рейтинг IBF и расположился на девятой строчке. В рейтингах WBO и WBA Поветкина нет.
«Поветкин будет удален из рейтинга», — констатировали в
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