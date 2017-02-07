Василий Ломаченко и Джейсон Соса подписали контракт на бой
Контракт на поединок между чемпионом мира в первом лёгком весе по версии WBO Василием Ломаченко и обладателем пояса WBA Джейсоном Сосой уже подписан и скреплён печатями.
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Об этом сказал промоутер Сосы Рассел Пельц. Ранее сообщалось, что на 8 апреля у Ломаченко запланирован объединительный бой с Сосой.
«Джейсон не засомневался ни секунды. Он вообще не стал спорить. Он с нетерпением ждёт этой возможности», — приводит слова Пельца BoxingScene.
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