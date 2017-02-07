Елеусинов и Шарибаев тренируются на пляже в Майами
Казахстанские
боксеры-профессионалы Даурен Елеусинов (5−0−1, 4КО) и Айдар Шарибаев (4−0, 3КО), которые тренируются в разных залах Майами (штат Флорида, США), не теряют времени в пустую, и проводят с пользой каждую минуту. Так, казахстанцы даже в выходной от тренировок день, в воскресенье, на пляже «Miami Beach» провели небольшую тренировку, где Даурен ознакомил Айдара с некоторыми хитростями профи-бокса, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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27-летний Шарибаев проходит тренировочные сборы в зале «Moro’s Gym». Его следующий бой на
В свою очередь, 30-летний средневес Даурен Елеусинов, не так давно подписавший контракт с компанией «MJA Entertainment», тренируется под руководством Дерика Сантоса в одном из залов Майами.
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