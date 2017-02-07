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https://sport.mail.ru/news/boxing/28686857/
7 февраля 2017, 10:42 | Бокс | Sports.kz

Елеусинов и Шарибаев тренируются на пляже в Майами

Казахстанские боксеры-профессионалы Даурен Елеусинов (5−0−1, 4КО) и Айдар Шарибаев (4−0, 3КО), которые тренируются в разных залах Майами (штат Флорида, США), не теряют времени в пустую, и проводят с пользой каждую минуту. Так, казахстанцы даже в выходной от тренировок день, в воскресенье, на пляже «Miami Beach» провели небольшую тренировку, где Даурен ознакомил Айдара с некоторыми хитростями профи-бокса, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Казахстанские <nobr>боксеры-профессионалы</nobr> <span class=error>Даурен</span> <span class=error>Елеусинов</span> (5−0−1 4КО) и <span class=error>Айдар</span> <span class=error>Шарибаев</span> (4−0 3КО) которые тренируются в разных залах Майами (штат Флорида США) не теряют времени в пустую и проводят с пользой каждую минуту. Так <span class=error>казахстанцы</span> даже в выходной от тренировок день в воскресенье на пляже Miami Beach провели небольшую тренировку где <span class=error>Даурен</span> ознакомил <span class=error>Айдара</span> с некоторыми хитростями <nobr>профи-бокса</nobr> сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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27-летний Шарибаев проходит тренировочные сборы в зале «Moro’s Gym». Его следующий бой на профи-ринге может состояться 25 февраля в США.

В свою очередь, 30-летний средневес Даурен Елеусинов, не так давно подписавший контракт с компанией «MJA Entertainment», тренируется под руководством Дерика Сантоса в одном из залов Майами.

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