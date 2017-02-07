Сергей Ковалев: Не думаю, что Уорд завершит карьеру. Это не в его интересах
Российский боксер Сергей Ковалев (30−1, 26 КО) считает дни до следующего боя. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда американец Андре Уорд (31−0, 15 КО), упав во втором раунде, отобрал у него титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.
Ковалев незамедлительно воспользовался своим правом на реванш, обговоренный условиями контракта. Но теперь в переговорах между представителями боксеров возникли проблемы. Уорд готов снова провести бой, но на удобных ему условиях. В противном случае американец даже угрожал завершением карьеры, он якобы не прочь сосредоточиться на карьере аналитика HBO.
Ковалев же 20 февраля прибудет к США, где начнет подготовку к своему возвращению на ринг.
«Мои дальнейшие действия зависят от Уорда. Если по
В то же время россиянин не стал раскрывать сумму финансового штрафа, которая грозит Уорду, если тот откажется от реванша.
«Я не могу разглашать условия контракта. Но там есть пункт об обязательном реванше, если я проиграю. Главное, что мой адвокат проверил все детали — реванш должен обязательно состояться в случае победы Уорда», — добавил Ковалев.
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