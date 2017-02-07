Сергей Ковалев: Не думаю, что Уорд завершит карьеру. Это не в его интересах

Ковалев незамедлительно воспользовался своим правом на реванш, обговоренный условиями контракта. Но теперь в переговорах между представителями боксеров возникли проблемы. Уорд готов снова провести бой, но на удобных ему условиях. В противном случае американец даже угрожал завершением карьеры, он якобы не прочь сосредоточиться на карьере аналитика HBO.

Ковалев же 20 февраля прибудет к США, где начнет подготовку к своему возвращению на ринг.

«Мои дальнейшие действия зависят от Уорда. Если по каким-то причинам условия договора нарушатся, если, например, Уорд завершит карьеру… Но я не думаю, что он это сделает. Это было бы не в его интересах», — сказал Ковалев.

В то же время россиянин не стал раскрывать сумму финансового штрафа, которая грозит Уорду, если тот откажется от реванша.

«Я не могу разглашать условия контракта. Но там есть пункт об обязательном реванше, если я проиграю. Главное, что мой адвокат проверил все детали — реванш должен обязательно состояться в случае победы Уорда», — добавил Ковалев.