Меньшиков: Выход в четвертьфинал ЧЕ по боксу обеспечит россиянам путевки на ЧМ
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Победы в 1/8 финала на июньском чемпионате Европы в Харькове гарантируют российским боксерам участие в чемпионате мира, который стартует в конце августа в Гамбурге, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России Олег Меньшиков.
Чемпионат Европы-2017 пройдет с 14 по 25 июня в Харькове и станет отбором к чемпионату мира, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.
«Чтобы завоевать право на участие в чемпионате мира, нашим боксерам надо пробиться в четвертьфиналы чемпионата Европы в своих весовых категориях, — сказал в телефонном разговоре Меньшиков. — Подготовка к турниру нами уже спланирована. Сейчас ребята собираются на тренировочном сборе в Чехове, а потом
«Заключительные этапы подготовки к чемпионату Европы пройдут в мае и июне в Кисловодске и Сочи», — добавил собеседник агентства.
На чемпионате Европы-2015, проходившем в Самокове (Болгария), россияне завоевали четыре золотые медали. Победителями соревнований стали Василий Егоров (весовая категория до 49 килограммов), Виталий Дунайцев (до 64 кг), Петр Хамуков (до 75 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).
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