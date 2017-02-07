Меньшиков: Выход в четвертьфинал ЧЕ по боксу обеспечит россиянам путевки на ЧМ

Чемпионат Европы-2017 пройдет с 14 по 25 июня в Харькове и станет отбором к чемпионату мира, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

«Чтобы завоевать право на участие в чемпионате мира, нашим боксерам надо пробиться в четвертьфиналы чемпионата Европы в своих весовых категориях, — сказал в телефонном разговоре Меньшиков. — Подготовка к турниру нами уже спланирована. Сейчас ребята собираются на тренировочном сборе в Чехове, а потом кто-то поедет на турнир в Венгрию, кто-то — в Болгарию. Ребята из молодежной команды отправились в Белоруссию. А в марте некоторым спортсменам предстоит участие в турнирах, которые пройдут в Германии и Азербайджане».

«Заключительные этапы подготовки к чемпионату Европы пройдут в мае и июне в Кисловодске и Сочи», — добавил собеседник агентства.

На чемпионате Европы-2015, проходившем в Самокове (Болгария), россияне завоевали четыре золотые медали. Победителями соревнований стали Василий Егоров (весовая категория до 49 килограммов), Виталий Дунайцев (до 64 кг), Петр Хамуков (до 75 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).