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7 февраля 2017, 9:56 | Бокс | Р-Спорт

Меньшиков: Выход в четвертьфинал ЧЕ по боксу обеспечит россиянам путевки на ЧМ

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Победы в 1/8 финала на июньском чемпионате Европы в Харькове гарантируют российским боксерам участие в чемпионате мира, который стартует в конце августа в Гамбурге, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России Олег Меньшиков.

Чемпионат Европы-2017 пройдет с 14 по 25 июня в Харькове и станет отбором к чемпионату мира, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

«Чтобы завоевать право на участие в чемпионате мира, нашим боксерам надо пробиться в четвертьфиналы чемпионата Европы в своих весовых категориях, — сказал в телефонном разговоре Меньшиков. — Подготовка к турниру нами уже спланирована. Сейчас ребята собираются на тренировочном сборе в Чехове, а потом кто-то поедет на турнир в Венгрию, кто-то — в Болгарию. Ребята из молодежной команды отправились в Белоруссию. А в марте некоторым спортсменам предстоит участие в турнирах, которые пройдут в Германии и Азербайджане».

«Заключительные этапы подготовки к чемпионату Европы пройдут в мае и июне в Кисловодске и Сочи», — добавил собеседник агентства.

На чемпионате Европы-2015, проходившем в Самокове (Болгария), россияне завоевали четыре золотые медали. Победителями соревнований стали Василий Егоров (весовая категория до 49 килограммов), Виталий Дунайцев (до 64 кг), Петр Хамуков (до 75 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).
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