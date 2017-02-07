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https://sport.mail.ru/news/boxing/28685886/
7 февраля 2017, 9:59 | Бокс | Vesti.kz

Беленький: Потенциал Юбенка мне понятен: в бою с Головкиным ему ничего не светит

Самый авторитетный российский эксперт и комментатор бокса Александр Беленький не видит у британского боксера Криса Юбенка-младшего перспектив в поединке против казахстанца Геннадия Головкина. В интервью корреспонденту Vesti.kz Беленький отметил, что и сам Юбенк-младший понимает это.

В своем последнем бою Крис Юбенк-младший досрочно одолел австралийца Ренольда Куинлана. Вдохновленный победой британец назвал список боксеров, с которыми он хочет и готов встретиться в ближайшее время. В очередной раз «выбор» британца пал и на Геннадия Головкина. При этом на пару с отцом он уверен в том, что казахстанский чемпион будет бит.

Корреспондент Vesti.kz спросил у эксперта, обоснованна ли уверенность боксерской семьи? Действительно ли Крис Юбенк-младший вышел на новый уровень, который бы позволил ему успешно драться с чемпионами?

«Насчет его последнего поединка я ничего не могу сказать. Я не видел этого боя. Слишком был завален самой разной работой. К тому же мне просто не слишком интересен Юбенк-младший. Его потенциал мне и так понятен. Понятен он, как мне кажется, и самому Крису: против Головкина ему ничего не светит. И драться с GGG он будет только в том случае, если этого уж совсем нельзя будет избежать», — прокомментировал Беленький.

Напомним, Юбенк-младший завоевал титул IBO в минувшие выходные в Лондоне. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину.

Отец Юбенка заявил о готовности начать переговоры с командой GGG. При этом Юбенк-младший еще в 2016 году мог встретиться с Головкиным. Стороны вели переговоры о поединке на сентябрь, но они сорвались из-за завышенных требований отца британского боксера.
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Потенциал Юбенка мне понятен: в бою с Головкиным ему ничего не светит - Беленький