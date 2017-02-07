Беленький: Потенциал Юбенка мне понятен: в бою с Головкиным ему ничего не светит

В своем последнем бою Крис Юбенк-младший досрочно одолел австралийца Ренольда Куинлана. Вдохновленный победой британец назвал список боксеров, с которыми он хочет и готов встретиться в ближайшее время. В очередной раз «выбор» британца пал и на Геннадия Головкина. При этом на пару с отцом он уверен в том, что казахстанский чемпион будет бит.

Корреспондент Vesti.kz спросил у эксперта, обоснованна ли уверенность боксерской семьи? Действительно ли Крис Юбенк-младший вышел на новый уровень, который бы позволил ему успешно драться с чемпионами?

«Насчет его последнего поединка я ничего не могу сказать. Я не видел этого боя. Слишком был завален самой разной работой. К тому же мне просто не слишком интересен Юбенк-младший. Его потенциал мне и так понятен. Понятен он, как мне кажется, и самому Крису: против Головкина ему ничего не светит. И драться с GGG он будет только в том случае, если этого уж совсем нельзя будет избежать», — прокомментировал Беленький.

Напомним, Юбенк-младший завоевал титул IBO в минувшие выходные в Лондоне. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину.