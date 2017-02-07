Беленький: Потенциал Юбенка мне понятен: в бою с Головкиным ему ничего не светит
Самый авторитетный российский эксперт и комментатор бокса Александр Беленький не видит у британского боксера Криса
Юбенка-младшего перспектив в поединке против казахстанца Геннадия Головкина. В интервью корреспонденту Vesti.kz Беленький отметил, что и сам Юбенк-младший понимает это.
В своем последнем бою Крис
Корреспондент Vesti.kz спросил у эксперта, обоснованна ли уверенность боксерской семьи? Действительно ли Крис
«Насчет его последнего поединка я ничего не могу сказать. Я не видел этого боя. Слишком был завален самой разной работой. К тому же мне просто не слишком интересен
Напомним,
Отец Юбенка заявил о готовности начать переговоры с командой GGG. При этом
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