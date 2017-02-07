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Ранее стало известно, что Бенавидес пополнит тренировочный лагерь Головкина, который готовится к мартовскому бою с Джейкобсом. В активе 20-летнего американца 17 побед в 17 боях на профи-ринге, из которых 16 он завершил досрочно.

«Я спарринговал с ним, когда мне было 15. Теперь я снова буду спарринговать с ним, мне уже 20. Головкин -монстр, просто зверь. Никто не сравнится с ним по силе, он просто всех выносит. Он великий боец, умный боксер. Работа с ним будет для меня великолепным опытом.

Я думаю, Джейкобс — жесткий боец. В своих последних боях он устраивал настоящие драки, быстро нокаутировал соперников. Думаю, они с Головкиным устроят великолепный поединок. Оба боксера голодны до побед и не хотят проигрывать. Не знаю, кто победит, но это будет классный бой, — рассказал Бенавидес в беседе с ALEETBOXING.