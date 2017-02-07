Петросян: Российский боксер Максим Власов 10 марта встретится с Исмаилом Абдулом

Власов в декабре в Москве нокаутировал своего соотечественника Рахима Чахкиева и завоевал пояс WBA International в первом тяжелом весе. Для 30-летнего Власова победа над олимпийским чемпионом Пекина стала 37-й на профессиональном ринге при двух поражениях. В активе 40-летнего Абдула 59 побед, 37 поражений и три ничьих.

«Максим (Власов) проведет промежуточный бой 10 марта против Исмаила Абдула. Местом проведения боя значится Будапешт, но оно может поменяться. Этот поединок также может пройти в Испании или Риге», — сказал Петросян по телефону.