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https://sport.mail.ru/news/boxing/28685428/
7 февраля 2017, 8:59 | Бокс | Р-Спорт

Петросян: Российский боксер Максим Власов 10 марта встретится с Исмаилом Абдулом

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский боксер Максим Власов 10 марта проведет бой с бельгийцем Исмаилом Абдулом, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер россиянина Шамир Петросян.

Власов в декабре в Москве нокаутировал своего соотечественника Рахима Чахкиева и завоевал пояс WBA International в первом тяжелом весе. Для 30-летнего Власова победа над олимпийским чемпионом Пекина стала 37-й на профессиональном ринге при двух поражениях. В активе 40-летнего Абдула 59 побед, 37 поражений и три ничьих.

«Максим (Власов) проведет промежуточный бой 10 марта против Исмаила Абдула. Местом проведения боя значится Будапешт, но оно может поменяться. Этот поединок также может пройти в Испании или Риге», — сказал Петросян по телефону.
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