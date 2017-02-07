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7 февраля 2017, 8:49 | Бокс | Vesti.kz

WBA представила афишу титульного боя Жаната Жакиянова

Поединок состоится 10 февраля и станет первым для казахстанского боксера на территории США.

Поединок состоится 10 февраля и станет первым для казахстанского боксера на территории США. Увеличить
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала афишу предстоящего титульного боя между казахстанцем Жанатом Жакияновым (26−1, 18 КО) и американцем Роуши Уорреном (14−1, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоится 10 февраля в американском городке Толедо (штат Огайо). На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, принадлежащие 29-летнему Уоррену. В свою очередь, 33-летнему Жакиянову принадлежит пояс «регулярного» чемпиона WBA.

Стоит отметить, что для Жакиянова предстоящий бой станет первым в США. Ранее он проводил поединки в 12 странах, среди них — Казахстан, Монако, Болгария, Австралия, Беларусь, Англия, Северная Ирландия, Гонконг, Швейцария, Узбекистан, Таиланд и Россия.

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WBA представила афишу титульного боя Жаната Жакиянова