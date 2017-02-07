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https://sport.mail.ru/news/boxing/28684813/
7 февраля 2017, 8:47 | Бокс | Vesti.kz

Юбенк-младший объяснил, почему сорвался его бой с Головкиным в 2016 году

Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британский боксер Крис Юбенк-младший (24−1, 19 КО) объяснил, почему в прошлом году не состоялся его бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).

Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британский боксер <span class=error>Крис</span> <nobr>Юбенк-младший</nobr> (24−1 19 КО) объяснил почему в прошлом году не состоялся его бой с чемпионом WBA (Super) IBO WBC и IBF в среднем весе <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО). Увеличить
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Юбенк-младший имел шанс встретиться с Головкиным в сентябре 2016-го. Организацией боя занимался известный британский промоутер Эдди Хирн, но в итоге соперником казахстанца стал другой британец — чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук.

Позже Хирн пояснил, почему получилось именно так. По его словам, Крис Юбенк-старший хотел иметь полный контроль над организацией боя, вплоть до гонорара Головкина и подбора боксеров для андеркарта. Хирн не мог пойти на такие условия и отказался от работы с Юбенками.

По мнению Юбенка-младшего, в этих условиях нет ничего необычного, а Хирн просто решил отдать бой своему боксеру.

«Дело не в том, что я не хотел драться с Головкиным, я хотел, но Хирн отдал бой Бруку. Все было готово, но Хирн увидел для себя более простой вариант. Мы не готовы говорить “да” всем условиям и всем этим забавным бизнес-штучкам в его контрактах. Мы хотим честного отношения», — цитирует Юбенка-младшего BoxingScene.com.

Ранее британец выразил уверенность, что бой с Головкиным состоится в этом году. «Это бой, которого я хочу, потому что болельщики хотят видеть этот бой. Я вызывал его на поединок на протяжении последних двух лет», — добавил он.

Юбенк-младший в минувшие выходные в Лондоне завоевал титул IBO, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину.

Отец Юбенка заявил, что через дней десять он встретится с командой Головкина для переговоров. По его словам, у них есть план, как зажарить казахстанца живьем.

При этом ранее Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров. Сам Юбенк-младший признавался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным.

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