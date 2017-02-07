Юбенк-младший объяснил, почему сорвался его бой с Головкиным в 2016 году
Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британский боксер Крис
Юбенк-младший (24−1, 19 КО) объяснил, почему в прошлом году не состоялся его бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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Позже Хирн пояснил, почему получилось именно так. По его словам, Крис
По мнению
«Дело не в том, что я не хотел драться с Головкиным, я хотел, но Хирн отдал бой Бруку. Все было готово, но Хирн увидел для себя более простой вариант. Мы не готовы говорить “да” всем условиям и всем этим забавным
Ранее британец выразил уверенность, что бой с Головкиным состоится в этом году. «Это бой, которого я хочу, потому что болельщики хотят видеть этот бой. Я вызывал его на поединок на протяжении последних двух лет», — добавил он.
Отец Юбенка заявил, что через дней десять он встретится с командой Головкина для переговоров. По его словам, у них есть план, как зажарить казахстанца живьем.
При этом ранее
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