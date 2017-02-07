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https://sport.mail.ru/news/boxing/28684420/
7 февраля 2017, 8:36 | Бокс | Vesti.kz

Небитый средневес из Польши: Я не боюсь Головкина, но на этот год он уже занят

Непобежденный польский боксер-средневес Мацей Сулецки (23−0, 8 КО) рассказал о причинах смены весовой категории, а также о возможно поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Непобежденный польский <nobr>боксер-средневес</nobr> <span class=error>Мацей</span> <span class=error>Сулецки</span> (23−0 8 КО) рассказал о причинах смены весовой категории а также о возможно поединке с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) владеющим титулами WBA (Super) IBO WBC и IBF в среднем весе. Увеличить
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До недавнего времени Сулецки выступал в весовой категории Головкина — 160 фунтов, но принял решение спуститься в первый средний вес (154 фунта). По его словам, это не связано со страхом передом GGG, а обусловлено желанием побыстрее получить шанс на титульный бой.

«С кем я буду драться? Есть Эрисланди Лара, Джермалл и Джермелл Чарло, Ванес Мартиросян. Головкин? Я не боюсь его, но, насколько я понимаю, в 2017 году он уже занят — сейчас у него бой с Дэниэлом Джейкобсом, а потом, возможно, с Саулем Альваресом. Я готов к любому сопернику, рассмотрю любое предложение. Я хочу драться только с лучшими», — сказал Сулецки в интервью Eurosport.onet.pl.

Ранее промоутер Головкина Том Леффлер, рассказывая о планах на 2018 год заявил, что они рассматривают Сулецки в качестве потенциального соперника. «Я обещаю, что дверь на ринг к Головкину для таких бойцов, как Сулецки, будет открыта», — добавил промоутер. Что из себя представляет небитый польский боксер, можно узнать здесь.

Добавим, что Головкин свой следующий бой проведет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО). Ранее тренер GGG говорил, что казахстанец планирует провести в 2017 году четыре поединка.

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