Небитый средневес из Польши: Я не боюсь Головкина, но на этот год он уже занят
Непобежденный польский
боксер-средневес Мацей Сулецки (23−0, 8 КО) рассказал о причинах смены весовой категории, а также о возможно поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
До недавнего времени Сулецки выступал в весовой категории Головкина — 160 фунтов, но принял решение спуститься в первый средний вес (154 фунта). По его словам, это не связано со страхом передом GGG, а обусловлено желанием побыстрее получить шанс на титульный бой.
«С кем я буду драться? Есть Эрисланди Лара, Джермалл и Джермелл Чарло, Ванес Мартиросян. Головкин? Я не боюсь его, но, насколько я понимаю, в 2017 году он уже занят — сейчас у него бой с Дэниэлом Джейкобсом, а потом, возможно, с Саулем Альваресом. Я готов к любому сопернику, рассмотрю любое предложение. Я хочу драться только с лучшими», — сказал Сулецки в интервью Eurosport.onet.pl.
Ранее промоутер Головкина Том Леффлер, рассказывая о планах на 2018 год заявил, что они рассматривают Сулецки в качестве потенциального соперника. «Я обещаю, что дверь на ринг к Головкину для таких бойцов, как Сулецки, будет открыта», — добавил промоутер. Что из себя представляет небитый польский боксер, можно узнать здесь.
Добавим, что Головкин свой следующий бой проведет 18 марта в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter