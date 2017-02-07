Присяжные суда между Поветкиным и Уайлдером отобраны в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Стороны завершили формирование коллегии присяжных заседателей, которая решит исход разбирательства между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.
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«Они завершили подбор присяжных», — указал сотрудник
Как указал представитель
В конце июня 2016 года руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы российского супертяжеловеса, подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в суд в
Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая 2016 года в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.
В настоящий момент в отношении Поветкина ведется новое расследование после обнаружения в его
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