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— Я уверен в том, что мечты становятся реальностью, — приводит World Boxing News слова Сосы. — Чемпионы должны биться с лучшими, поэтому поединок с Ломаченко — вызов для меня. Он является одним из лучших боксеров в мире, но и у него есть слабые места. Боксер, который будет сопротивляться, доставит Ломаченко много проблем.