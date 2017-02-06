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https://sport.mail.ru/news/boxing/28683231/
6 февраля 2017, 23:10 | Бокс | Спорт-Экспресс

Джейсон Соса: Бой с Ломаченко — вызов, но и у него есть слабые места

Чемпион мира по версии WBA Джейсон Соса уверен в том, что сумеет доставить проблем чемпиону по версии WBO Василию Ломаченко в объединительном поединке. По его словам, украинец — один из сильнейших боксеров, но и он не лишен слабых мест. Напомним, бой между Сосой и Ломаченко состоится 8 апреля.

Чемпион мира по версии WBA <span class=error>Джейсон</span> <span class=error>Соса</span> уверен в том что сумеет доставить проблем чемпиону по версии WBO Василию <span class=error>Ломаченко</span> в объединительном поединке. По его словам украинец — один из сильнейших боксеров но и он не лишен слабых мест. <span class=stop>Напомним</span> бой между <span class=error>Сосой</span> и <span class=error>Ломаченко</span> состоится 8 апреля. Увеличить
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— Я уверен в том, что мечты становятся реальностью, — приводит World Boxing News слова Сосы. — Чемпионы должны биться с лучшими, поэтому поединок с Ломаченко — вызов для меня. Он является одним из лучших боксеров в мире, но и у него есть слабые места. Боксер, который будет сопротивляться, доставит Ломаченко много проблем.

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