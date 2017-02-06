Джейсон Соса: Бой с Ломаченко — вызов, но и у него есть слабые места
Чемпион мира по версии WBA Джейсон Соса уверен в том, что сумеет доставить проблем чемпиону по версии WBO Василию Ломаченко в объединительном поединке. По его словам, украинец — один из сильнейших боксеров, но и он не лишен слабых мест. Напомним, бой между Сосой и Ломаченко состоится 8 апреля.
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— Я уверен в том, что мечты становятся реальностью, — приводит World Boxing News слова Сосы. — Чемпионы должны биться с лучшими, поэтому поединок с Ломаченко — вызов для меня. Он является одним из лучших боксеров в мире, но и у него есть слабые места. Боксер, который будет сопротивляться, доставит Ломаченко много проблем.
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