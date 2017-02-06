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https://sport.mail.ru/news/boxing/28681890/
6 февраля 2017, 20:13 | Бокс | Спорт-Экспресс

Леннокс Льюис: Для Джошуа сейчас самое время побить Кличко

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис подчеркнул, что у британца Энтони Джошуа есть хорошие шансы на поебду над Владимиром Кличко. Бой за звание чемпиона по версиям IBF, IBO и WBO состоится 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне.

Бывший чемпион мира <span class=error>Леннокс</span> <span class=error>Льюис</span> подчеркнул что у британца <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джоуша</span> есть хорошие шансы на победу над Владимиром <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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— Я думаю, это идеальное время для Джошуа, — приводит ВВС слова Льюиса — После поражения у Кличко есть слабые стороны. Хорошо, что он будет иметь шанс завоевать пояса в бою против того, кто владел ими долгое время.
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Льюис: Мотивированный Кличко может доставить проблемы Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис считает, что поражение от Тайсона Фьюри может добавить мотивации Владимиру Кличко, поэтому его бой с чемпионом мира IBF Энтони Джошуа он ожидает с большим интересом.
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