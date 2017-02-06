Леннокс Льюис: Для Джошуа сейчас самое время побить Кличко

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— Я думаю, это идеальное время для Джошуа, — приводит ВВС слова Льюиса — После поражения у Кличко есть слабые стороны. Хорошо, что он будет иметь шанс завоевать пояса в бою против того, кто владел ими долгое время.