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https://sport.mail.ru/news/boxing/28680181/
6 февраля 2017, 17:46 | Бокс | Sports.kz

Жакиянов готов к предстоящему бою с Уорреном

«Временный» чемпион мира в легчайшем весе (до 53,5 кг) по версии WBA Жанат Жакиянов (26−1−0, 18КО) продолжает тренироваться в городе Толедо штата Огайо США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Временный чемпион мира в легчайшем весе (до 535 кг) по версии WBA <span class=error>Жанат</span> <span class=error>Жакиянов</span> (26−1−0 18КО) продолжает тренироваться в городе Толедо штата Огайо США передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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Тренер казахстанского боксера Рикки Хаттон выложил на своей странице в Твиттере видео и фото с тренировок Ж. Жакиянова.

Напомним, Жанат Жакиянов в 2016 году в связи с травмой не проводил боев. Боксеру 10 февраля предстоит встретиться на ринге с чемпионом WBA (Super) и IBO Раусхи Уорреном (14−1−0, 4КО).

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