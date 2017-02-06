Жакиянов готов к предстоящему бою с Уорреном
«Временный» чемпион мира в легчайшем весе (до 53,5 кг) по версии WBA Жанат Жакиянов (26−1−0, 18КО) продолжает тренироваться в городе Толедо штата Огайо США, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Тренер казахстанского боксера Рикки Хаттон выложил на своей странице в Твиттере видео и фото с тренировок Ж. Жакиянова.
Напомним, Жанат Жакиянов в 2016 году в связи с травмой не проводил боев. Боксеру 10 февраля предстоит встретиться на ринге с чемпионом WBA (Super) и IBO Раусхи Уорреном (14−1−0, 4КО).
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