Жакиянов готов к предстоящему бою с Уорреном

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Тренер казахстанского боксера Рикки Хаттон выложил на своей странице в Твиттере видео и фото с тренировок Ж. Жакиянова.

Напомним, Жанат Жакиянов в 2016 году в связи с травмой не проводил боев. Боксеру 10 февраля предстоит встретиться на ринге с чемпионом WBA (Super) и IBO Раусхи Уорреном (14−1−0, 4КО).