Майкл Кацидис вернётся на ринг 11 марта в Австралии
Бывший чемпион мира Майкл Кацидис (31−7−0, 24 КО) вернётся на ринг 11 марта в Квинслене (Австралия).
Соперником австралийского боксёра в предстоящем бою будет его соотечественник Джош Кинг (20−4−0, 9 КО), сообщает BoxingScene.
Последний раз Кацизис выходил на ринг в марте 2015 года против Родини Райола, которого победил единогласным решением судей. В начале декабря прошлого года он заявил о готовности провести бой по правилам бокса со звездой UFC Конором Макгрегором.
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