Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28679522/
6 февраля 2017, 17:32 | Бокс | Чемпионат.com

Майкл Кацидис вернётся на ринг 11 марта в Австралии

Бывший чемпион мира Майкл Кацидис (31−7−0, 24 КО) вернётся на ринг 11 марта в Квинслене (Австралия).

Соперником австралийского боксёра в предстоящем бою будет его соотечественник Джош Кинг (20−4−0, 9 КО), сообщает BoxingScene.

Последний раз Кацизис выходил на ринг в марте 2015 года против Родини Райола, которого победил единогласным решением судей. В начале декабря прошлого года он заявил о готовности провести бой по правилам бокса со звездой UFC Конором Макгрегором.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Жакиянов готов к предстоящему бою с Уорреном

Жакиянов готов к предстоящему бою с Уорреном

«Временный» чемпион мира в легчайшем весе (до 53,5 кг) по версии WBA Жанат Жакиянов (26−1−0, 18КО) продолжает тренироваться в городе Толедо штата Огайо США, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России