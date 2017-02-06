Льюис: Мотивированный Кличко может доставить проблемы Джошуа
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис считает, что поражение от Тайсона Фьюри может добавить мотивации Владимиру Кличко, поэтому его бой с чемпионом мира IBF Энтони Джошуа он ожидает с большим интересом.
Поединок Кличко — Джошуа запланирован на 29 апреля в Лондоне.
«Когда я потерпел своё второе поражение в карьере, проиграв Хасиму Рахману в 2001 году, то критики заверяли, что со мной покончено. Но истина оказалась полностью противоположной. Они лишь распалили пламя, угасавшее во мне. Я вернулся через семь месяцев и нокаутировал Рахмана в четвёртом раунде
Всё, чего я хотел, — это показать сомневающимся их неправоту. Будет ли это иметь место в случае с Кличко? Разожжёт ли в нём пламя поражение от Тайсона Фьюри? Теперь Кличко знает, что вновь должен тяжело работать. Это может мотивировать его на один большой бой. Я не знаю, будет ли это иметь место, смогу вам сказать лишь после первых двух раундов апрельского боя», — цитирует Льюиса Evening Standard.
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