Евгений Тищенко: Пока остаюсь в любительском боксе

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— Как прошли для вас первые подготовительные сборы в новом олимпийском цикле.

— С декабря поддерживаю форму. Первый сбор по общефизической подготовке был в Сочи, могу сказать, что пока еще далек я от оптимальной формы. Следующий сбор пройдет в Чехове с 8 февраля, думаю, буду уже ближе к своим оптимальным кондициям. Дальше уже будем отталкиваться от моей физической формы и выбирать турниры, на которых выступать.

— Тяжело было набирать форму после перерыва в несколько месяцев?

— Пока еще до сих пор тяжело, до сих пор пока еще не обладаю теми кондициями, к которым стремлюсь, которые были у меня до Олимпийских игр. Поэтому пока еще сложно, но я знаю, что все придет.

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ УЛУЧШАТСЯ

— Нравится работать в национальной команде, которую теперь возглавляет ваш личный тренер Олег Меньшиков?

— У моего тренера — огромный опыт, он очень долго возглавлял молодежную сборную России, теперь он по-настоящему заслужил быть главным тренером национальной команды. Я думаю, результаты наши улучшатся. Для меня без разницы, у кого тренироваться в сборной, просто той обстановки, которую создает Меньшиков, очень не хватало в прошлом олимпийском цикле до Игр 2016 года. Сейчас же все ребята довольны и все очень рады, что Олег Владимирович приступил к работе.

— О какой именно обстановке речь? Не хватало дисциплины или наоборот какого-то позитива?

— Есть сочетание и дисциплины, и всего остального. Меньшиков — очень коммуникабельный человек, он знает подход ко всем спортсменам сборной. У нас интересные и разнообразные тренировки, недавно к работе подключился тренер по общефизической подготовке, все ребята остались довольны. Все рады прошедшему сбору, боксеры в хорошем настроении. Кто-то уже сейчас поедет на международные турниры, некоторые ребята боксировали в WSB 4 февраля.

— Вы сами пока еще не выступаете, продолжаете готовиться?

— Я не набрал оптимальную форму, еще работаю. Думаю, что уже в марте я приму участие в соревнованиях либо в Германии, либо в апреле в Финляндии на международных турнирах. Еще будут встречи WSB — в них я, возможно, тоже буду боксировать.

— Чемпионат Европы — основная цель на ближайшее время?

— Основная цель — попасть в состав команды. Будут контрольные спарринги, будем отталкиваться от международных турниров, на которых буду выступать. Поэтому очень надеюсь на успешный результат на ближайших соревнованиях и хочу отобраться в состав на чемпионат Европы.

ФЕДЕРАЦИЯ ИДЕТ В ПРАВИЛЬНО НАПРАВЛЕНИИ

— Вы на днях намекнули на то, что после выступления в Харькове в вашей карьере может случиться новый поворот?

— Нет. Ближайшая цель — чемпионат Европы, пока концентрируюсь на ней. Пока я остаюсь в любительском боксе и никаких новых поворотов не планирую.

— А как же ваша фраза про то, что возможно, болельщики смогут скоро увидеть вас на профессиональном ринге?

— Возможно. Потому что я в принципе каких-то высот достиг в олимпийском боксе, и, возможно, я попробую. Но определенность отсутствует. У меня есть команда, которой я доверяю, у меня есть личный тренер, есть президент федерации Белгородской области Владимир Тебекин, с которым я шел на протяжении двух олимпийских циклов — и в одном из них мне удалось принять участие в Играх, и победить там. У меня хорошая команда, которой могут позавидовать многие боксеры, и мы вместе примем решение. Его буду принимать не я, а мы все вместе.

— Как оцените изменения, произошедшие в Федерации бокса России по итогам отчетно-выборной конференции?

— К сожалению, все не проходит спокойно, очень много скандалов, интриг. Федерацию возглавил Алексей Рубежной — это достойный человек, и я думаю, что с ним федерация будет идти в правильном направлении. Изменится система, которую определенно нужно реформировать. Несмотря на то, что должность президента ФБР упразднили, нашим боксом теперь будет заниматься несколько человек в исполкоме. Думаю, это пойдет на пользу всему виду спорта. Тем более, что Алексей Александрович любит бокс, сам им занимался. Когда есть люди из государственных структур, которые любят наш вид спорта, это пойдет только на пользу.

— Вы знакомы с Рубежным?

— Нет, к сожалению, пока не знаком. Но я думаю, что все впереди. Алексей Александрович после конференции пообещал приехать пообщаться с командой. Мы все знаем его как минимум заочно, мы поддерживаем решение Федерации бокса России. Поэтому нам будет приятно лично познакомиться с новым главной наблюдательного совета.