Джейсон Куигли: Джейкобс устроит Головкину проблемы, которых он раньше не видел

«Дэниэл Джейкобс определенно устроит Головкину проблемы, которых он раньше не видел, благодаря своим навыкам и таланту. Если у Джейкобса есть сила для того, чтобы сделать Головкину больно, заставить его отступать и думать дважды перед тем, как идти вперед, то Дэниэл может выиграть бой. Но лично я считаю, что Головкин будет слишком для него сильным и остановит его в поздних раундах», — сказал Куигли.