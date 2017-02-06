Джейсон Куигли: Джейкобс устроит Головкину проблемы, которых он раньше не видел
Британский боксер среднего веса Джейсон Куигли в интервью iFL.tv сделал свой прогноз на бой Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.
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«Дэниэл Джейкобс определенно устроит Головкину проблемы, которых он раньше не видел, благодаря своим навыкам и таланту. Если у Джейкобса есть сила для того, чтобы сделать Головкину больно, заставить его отступать и думать дважды перед тем, как идти вперед, то Дэниэл может выиграть бой. Но лично я считаю, что Головкин будет слишком для него сильным и остановит его в поздних раундах», — сказал Куигли.
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