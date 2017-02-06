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https://sport.mail.ru/news/boxing/28676144/
6 февраля 2017, 13:35 | Бокс | Sports.kz

Джейсон Куигли: Джейкобс устроит Головкину проблемы, которых он раньше не видел

Британский боксер среднего веса Джейсон Куигли в интервью iFL.tv сделал свой прогноз на бой Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.

Британский боксер среднего веса <span class=error>Джейсон</span> <span class=error>Куигли</span> в интервью iFL.tv сделал свой прогноз на бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Дэниэл Джейкобс определенно устроит Головкину проблемы, которых он раньше не видел, благодаря своим навыкам и таланту. Если у Джейкобса есть сила для того, чтобы сделать Головкину больно, заставить его отступать и думать дважды перед тем, как идти вперед, то Дэниэл может выиграть бой. Но лично я считаю, что Головкин будет слишком для него сильным и остановит его в поздних раундах», — сказал Куигли.

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