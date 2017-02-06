Боксер Проводников может провести бой с Пакьяо в России

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Ранее менеджер Пакьяо Боб Арум заявлял, что 38-летний филиппинский боксер проведет четыре поединка в 2017 году, один из них может пройти в России.

«Конкретного разговора о таком бое еще не было, но он действительно возможен, — сказал Корнилов. — Если Пакьяо выступит в России, то было бы интересно увидеть его в бою именно с Русланом — это была бы громкая афиша, да и среди всех российских боксеров этого веса у Проводникова, по моему мнению, наибольшие шансы на победу, думаю, несмотря на личные интересы и амбиции, многие с этим согласятся. Иначе Мэнни просто приедет, покажет, что он умеет, и уедет с победой и большой суммой денег».

Также представитель Проводникова отметил, что в случае отказа Пакьяо команда российского боксера рассмотрит другие варианты для проведения поединка на территории России, в том числе — реванша против американца Тимоти Брэдли.

На счету 33-летнего Проводникова 25 побед (18 нокаутом), пять поражений. Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью.