Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28675937/
6 февраля 2017, 13:33 | Бокс | ТАСС

Боксер Проводников может провести бой с Пакьяо в России

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Руслан Проводников может провести бой против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинца Мэнни Пакьяо в России. Об этом сообщил менеджер россиянина Вадим Корнилов, слова которого приводит пресс-служба команды Industrials.

Ранее менеджер <span class=error>Пакьяо</span> Боб <span class=error>Арум</span> заявлял что 38-летний филиппинский боксер проведет четыре поединка в 2017 году один из них может пройти в России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее менеджер Пакьяо Боб Арум заявлял, что 38-летний филиппинский боксер проведет четыре поединка в 2017 году, один из них может пройти в России.

«Конкретного разговора о таком бое еще не было, но он действительно возможен, — сказал Корнилов. — Если Пакьяо выступит в России, то было бы интересно увидеть его в бою именно с Русланом — это была бы громкая афиша, да и среди всех российских боксеров этого веса у Проводникова, по моему мнению, наибольшие шансы на победу, думаю, несмотря на личные интересы и амбиции, многие с этим согласятся. Иначе Мэнни просто приедет, покажет, что он умеет, и уедет с победой и большой суммой денег».

Также представитель Проводникова отметил, что в случае отказа Пакьяо команда российского боксера рассмотрит другие варианты для проведения поединка на территории России, в том числе — реванша против американца Тимоти Брэдли.

На счету 33-летнего Проводникова 25 побед (18 нокаутом), пять поражений. Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
6 февраля

Спортсменов могут лишить стипендии президента РФ на два года после наказания за допинг

Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу увеличены на 19,1 млрд рублей

Организаторы турнира в Санкт-Петербурге рассчитывают на участие Шараповой в 2018 году