Крис Юбэнк-младший: Не сомневаюсь, что мы с Головкиным встретимся в 2017 году

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В ночь на 5 февраля в Лондоне Юбэнк техническим нокаутом победил австралийца Ренолда Куинлана и захватил пояс IBО. Теперь целью британца является бой с обладателем поясов WBC, WBA, IBO и IBF Геннадием Головкиным.

«Наш бой точно состоится. Я очень этого хочу, как и болельщики. Я призывал Головкина к нашему поединку в последние два года. Не сомневаюсь, что мы встретимся с ним в 2017-м году», — цитирует Юбэнка BoxingScene.

«Мы были близки к сделке, но тут появился Келл Брук и заявил, что готов драться, хотя никогда не был в среднем весе и вряд ли он реально надеялся победить. Тем не менее, этот поворот дал мне больше времени на подготовку к Головкину».