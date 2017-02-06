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https://sport.mail.ru/news/boxing/28675903/
6 февраля 2017, 13:31 | Бокс | Sports.kz

Крис Юбэнк-младший: Не сомневаюсь, что мы с Головкиным встретимся в 2017 году

Чемпион мира по версии IBO в суперсреднем весе Крис Юбэнк-младший (24−1, 19 КО) намерен встретиться с королем среднего веса Геннадием Головкиным (36−0, 33 KO).

Чемпион мира по версии IBO в <span class=error>суперсреднем</span> весе <span class=error>Крис</span> <nobr>Юбэнк-младший</nobr> (24−1 19 КО) намерен встретиться с королем среднего веса Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 KO). Увеличить
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В ночь на 5 февраля в Лондоне Юбэнк техническим нокаутом победил австралийца Ренолда Куинлана и захватил пояс IBО. Теперь целью британца является бой с обладателем поясов WBC, WBA, IBO и IBF Геннадием Головкиным.

«Наш бой точно состоится. Я очень этого хочу, как и болельщики. Я призывал Головкина к нашему поединку в последние два года. Не сомневаюсь, что мы встретимся с ним в 2017-м году», — цитирует Юбэнка BoxingScene.

«Мы были близки к сделке, но тут появился Келл Брук и заявил, что готов драться, хотя никогда не был в среднем весе и вряд ли он реально надеялся победить. Тем не менее, этот поворот дал мне больше времени на подготовку к Головкину».

Напомним, Головкин в следующий раз выйдет на ринг против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) 18 марта в Нью-Йорке.

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