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https://sport.mail.ru/news/boxing/28675654/
6 февраля 2017, 13:00 | Бокс | Чемпионат.com

Бивол: Как и многие, я надеюсь, что Поветкин в итоге будет оправдан

Российский боксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлом весе, прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Александра Поветкина.

В декабре прошлого года Поветкин должен был сразиться с Бермейном Стиверном за право на титульный бой WBC. Однако сданная россиянином перед боем допинг-проба А оказалась положительной. Допинг-проба В, вскрытая в начале февраля, тоже оказалась положительной.

«Мне очень трудно комментировать эту ситуацию. Жаль, что это происходит. Я верю, что Александр не употреблял ничего запрещённого, верю в его спортивную честность. Как многие, я надеюсь, что всё в итоге прояснится и Александр будет оправдан», — цитирует Бивола «Лента.ру».
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