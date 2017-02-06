Бивол: Как и многие, я надеюсь, что Поветкин в итоге будет оправдан
Российский боксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлом весе, прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Александра Поветкина.
В декабре прошлого года Поветкин должен был сразиться с Бермейном Стиверном за право на титульный бой WBC. Однако сданная россиянином перед боем
«Мне очень трудно комментировать эту ситуацию. Жаль, что это происходит. Я верю, что Александр не употреблял ничего запрещённого, верю в его спортивную честность. Как многие, я надеюсь, что всё в итоге прояснится и Александр будет оправдан», — цитирует Бивола «Лента.ру».
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