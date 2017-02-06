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6 февраля 2017, 11:38 | Бокс | Sports.kz

Ахмедов продолжает подготовку к следующему бою

Перспективный казахстанский боксер Али Ахмедов в алматинском зале «Абылай хан» готовится к своему следующему поединку.

Перспективный казахстанский боксер Али <span class=error>Ахмедов</span> в <span class=error>алматинском</span> зале <span class=error>Абылай</span> хан готовится к своему следующему поединку. Увеличить
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11 марта в Лондоне (Англия) казахстанец в шестой раз поднимется на помост профи-ринга.

Всего на счету 21-летнего Ахмедова 5 побед (4 нокаутом) в 5-ти проведенных боях среди профессионалов. Боксер выступает в рамках полутяжелого веса (до 175 фунтов — 79,4 кг).

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