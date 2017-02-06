Ахмедов продолжает подготовку к следующему бою
Перспективный казахстанский боксер Али Ахмедов в алматинском зале «Абылай хан» готовится к своему следующему поединку.
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Всего на счету 21-летнего Ахмедова 5 побед (4 нокаутом) в 5-ти проведенных боях среди профессионалов. Боксер выступает в рамках полутяжелого веса (до 175 фунтов — 79,4 кг).
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