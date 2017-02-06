Кремлев: Федор Чудинов и Гроувз не обойдутся без торгов, бой пройдет не ранее апреля
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Представители россиянина Федора Чудинова и сторона британского боксера Джорджа Гроувза не смогли договориться о проведении боя, поэтому будут торги, а сам поединок состоится не ранее апреля, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер Чудинова Умар Кремлев.
В январе Кремлев сообщал «Р-Спорт», что существует предварительная договоренность проведения боя за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе между Федором Чудиновым и Гроувзом 25 февраля в Лондоне.
«По бою Чудинова и Гроувза
Уроженец Донецка Станислав Каштанов, который выступает под эгидой Федерации профессионального бокса России, свой последний бой провел в мае 2016 года. «Станислав себе руку сорвал. Ему сделали операцию, он уже готовится. Думаю, что он тоже
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