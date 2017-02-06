Кремлев: Федор Чудинов и Гроувз не обойдутся без торгов, бой пройдет не ранее апреля

В январе Кремлев сообщал «Р-Спорт», что существует предварительная договоренность проведения боя за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе между Федором Чудиновым и Гроувзом 25 февраля в Лондоне.

«По бою Чудинова и Гроувза все-таки будут торги где-то в 20-х числах (февраля), мы так и не договорились. Мне не нравятся их условия. Например, они (британцы) хотят, чтобы судьями были одни англичане, а мы не хотим повторения ситуации с (Феликсом) Штурмом. Думаю, на этой неделе будет назначена дата торгов, — сказал Кремлев по телефону. — Соответственно, в феврале этого боя не будет, как и в марте. Я противник проведения боев в пост. Так что поединок будет где-то в апреле, после Пасхи».