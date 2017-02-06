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https://sport.mail.ru/news/boxing/28674284/
6 февраля 2017, 11:16 | Бокс | Р-Спорт

Кремлев: Федор Чудинов и Гроувз не обойдутся без торгов, бой пройдет не ранее апреля

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Представители россиянина Федора Чудинова и сторона британского боксера Джорджа Гроувза не смогли договориться о проведении боя, поэтому будут торги, а сам поединок состоится не ранее апреля, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер Чудинова Умар Кремлев.

В январе Кремлев сообщал «Р-Спорт», что существует предварительная договоренность проведения боя за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе между Федором Чудиновым и Гроувзом 25 февраля в Лондоне.

«По бою Чудинова и Гроувза все-таки будут торги где-то в 20-х числах (февраля), мы так и не договорились. Мне не нравятся их условия. Например, они (британцы) хотят, чтобы судьями были одни англичане, а мы не хотим повторения ситуации с (Феликсом) Штурмом. Думаю, на этой неделе будет назначена дата торгов, — сказал Кремлев по телефону. — Соответственно, в феврале этого боя не будет, как и в марте. Я противник проведения боев в пост. Так что поединок будет где-то в апреле, после Пасхи».

Уроженец Донецка Станислав Каштанов, который выступает под эгидой Федерации профессионального бокса России, свой последний бой провел в мае 2016 года. «Станислав себе руку сорвал. Ему сделали операцию, он уже готовится. Думаю, что он тоже где-то в апреле проведет бой», — заметил Кремлев.
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