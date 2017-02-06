Сойлыбаев провел спарринг с чемпионом WBA

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Спарринг прошел в боксерском зале Wild Card West, что находится в северной части Лос-Анджелеса. После шести раундового поединка залы проводили боксеров аплодисментами, а Куигг поднял руку нашего чемпиона. По понятным соображениям команда британца попросил не публиковать видео данного спарринга.

Стоит отметить, 28 летний Скотт Куигг в профессиональном ринге провел 35 поединков из которых в 32-х победил, причем 24 его соперников выдержали бой до конца. Два поединка завершились в ничью и только в одном проиграл. Является регулярным чемпионом во второй легкой весовой категории по версии WBA.

А Бекман Сойлыбаев в своем последнем бою в прошлом году в Астане одержал победу нокаутом во втором раунде над грузином Николозом Кокашвили и завоевал титул чемпиона по версии EPBC WBC. На данный момент Бекман провел девять беспроигрышных боев, из них четыре завершил досрочно. В послужном списке боксера числится еще один пояс по версии WBA NABA.

— Тренировки под руководствами Эрика Брауна и тренером физической подготовки Тэйлором Рамсделлом проходят очень интенсивно. Можно сказать, что полностью оправился от травмы руки, которую получил в своем последнем поединке. Теперь с нетерпением жду, когда выйду на ринг, — говорит Бекман Сойлыбаев.