Директор WBC сфотографировалась с Головкиным
Старший исполнительный директор Всемирного боксерского совета (WBC) Нэнси Родригес посетила тренировочный лагерь казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) в Биг Беар (Калифорния), сообщает Sports.kz.
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Родригес пообщалась с Головкиным и сделала с казахстанским боксером совместное фото.
«Встретилась в четверг в Биг Беар с чемпионом WBC и просто другом Геннадием Головкиным. С нетерпением жду его возвращения на ринг в следующем месяце!» — подписала Нэнси фото в Instagram.
Головкин проведет свой следующий бой 18 марта в
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