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https://sport.mail.ru/news/boxing/28673365/
6 февраля 2017, 10:56 | Бокс | Sports.kz

Директор WBC сфотографировалась с Головкиным

Старший исполнительный директор Всемирного боксерского совета (WBC) Нэнси Родригес посетила тренировочный лагерь казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) в Биг Беар (Калифорния), сообщает Sports.kz.

Старший исполнительный директор Всемирного боксерского совета (WBC) <span class=error>Нэнси</span> Родригес посетила тренировочный лагерь <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) в <span class=error>Биг</span> <span class=error>Беар</span> (Калифорния) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Родригес пообщалась с Головкиным и сделала с казахстанским боксером совместное фото.

«Встретилась в четверг в Биг Беар с чемпионом WBC и просто другом Геннадием Головкиным. С нетерпением жду его возвращения на ринг в следующем месяце!» — подписала Нэнси фото в Instagram.

Головкин проведет свой следующий бой 18 марта в Нью-Йорке. Его соперник — американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО).

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