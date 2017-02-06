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6 февраля 2017, 9:42 | Бокс | Р-Спорт

WBC не стал исключать из рейтинга российских боксеров Ковалева и Трояновского

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Всемирный боксерский совет (WBC) не стал исключать из своего рейтинга россиян Сергея Ковалева и Эдуарда Трояновского.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Всемирный боксерский совет (WBC) не стал исключать из своего рейтинга россиян Сергея <span class=error>Ковалева</span> и Эдуарда <span class=error>Трояновского</span>. Увеличить
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Февральская версия рейтинга была опубликована на официальном сайте WBC.

В январе портал boxingscene.com сообщил, что Ковалев и Трояновский могут быть исключены из рейтинга WBC за игнорирование программы Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) Clean Boxing Program.

Ковалев в февральском рейтинге WBC занимает второе место в полутяжелом весе, Трояновский идет 12-м в рейтинге боксеров первого полусреднего веса.

В воскресенье президент WBC Маурисио Сулейман сообщил агентству «Р-Спорт», что российский супертяжеловес Александр Поветкин был исключен из рейтингов организации, после того как его допинг-проба Б также дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.
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