WBC не стал исключать из рейтинга российских боксеров Ковалева и Трояновского

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Февральская версия рейтинга была опубликована на официальном сайте WBC.

В январе портал boxingscene.com сообщил, что Ковалев и Трояновский могут быть исключены из рейтинга WBC за игнорирование программы Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) Clean Boxing Program.

Ковалев в февральском рейтинге WBC занимает второе место в полутяжелом весе, Трояновский идет 12-м в рейтинге боксеров первого полусреднего веса.