WBC не стал исключать из рейтинга российских боксеров Ковалева и Трояновского
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Всемирный боксерский совет (WBC) не стал исключать из своего рейтинга россиян Сергея Ковалева и Эдуарда Трояновского.
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Февральская версия рейтинга была опубликована на официальном сайте WBC.
В январе портал boxingscene.com сообщил, что Ковалев и Трояновский могут быть исключены из рейтинга WBC за игнорирование программы Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) Clean Boxing Program.
Ковалев в февральском рейтинге WBC занимает второе место в полутяжелом весе, Трояновский идет 12-м в рейтинге боксеров первого полусреднего веса.
В воскресенье президент WBC Маурисио Сулейман сообщил агентству «Р-Спорт», что российский супертяжеловес Александр Поветкин был исключен из рейтингов организации, после того как его
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