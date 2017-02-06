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https://sport.mail.ru/news/boxing/28672422/
6 февраля 2017, 10:20 | Бокс | ТАСС

Суд присяжных в США по делу Поветкин — Уайлдер начнется 6 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Суд присяжных начнет рассмотрение дела между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером в понедельник в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

<em>МОСКВА 6 февраля. /ТАСС/. </em>Суд присяжных начнет рассмотрение дела между российским боксером Александром <span class=error>Поветкиным</span> и американцем <span class=error>Деонтеем</span> Уайлдером в понедельник в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей <span class=error>Карпенко</span> представляющий интересы россиянина. Увеличить
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«Суд присяжных начнется в понедельник и продлится до четверга — пятницы», — сказал он.

В конце июня руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы российского супертяжеловеса, подал к Уайлдеру и его промоутеру Лу Дибелле иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка. Сумма иска составила $34,5 млн.

Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.

В настоящий момент в отношении Поветкина ведется новое расследование после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного препарата остарина. Пробы «А» и «Б» дали положительный результат. Поветкин был также исключен из рейтингов WBC.
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