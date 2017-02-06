Суд присяжных в США по делу Поветкин — Уайлдер начнется 6 февраля
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Суд присяжных начнет рассмотрение дела между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером в понедельник в
Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.
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«Суд присяжных начнется в понедельник и продлится до четверга — пятницы», — сказал он.
В конце июня руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы российского супертяжеловеса, подал к Уайлдеру и его промоутеру Лу Дибелле иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа
Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.
В настоящий момент в отношении Поветкина ведется новое расследование после обнаружения в его
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