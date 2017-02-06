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6 февраля 2017, 10:15 | Бокс | ТАСС

Минспорт разработает программу развития бокса в России

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ разработает программу развития бокса в стране. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра спорта РФ Павел Новиков.

По словам замминистра спорта Павла Новикова в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться с новым руководством Федерации бокса России. Увеличить
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«Хотим разработать программу развития бокса. К сожалению, у нас есть проблемы в боксе, особенно в женской сборной. Разговор на эту тему состоится в ближайшее время, чтобы мы уже получали результат», — сказал он.

1 февраля в Федерации бокса России произошли серьезные изменения. На конференции организации были утверждены изменения в уставе — была упразднена должность президента и введен пост генсека. Генеральным секретарем организации был назначен Умар Кремлев. Председателем высшего наблюдательного совета федерации был избран руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк может в ближайшее время вернуться в команду. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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