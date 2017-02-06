Минспорт разработает программу развития бокса в России

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«Хотим разработать программу развития бокса. К сожалению, у нас есть проблемы в боксе, особенно в женской сборной. Разговор на эту тему состоится в ближайшее время, чтобы мы уже получали результат», — сказал он.

1 февраля в Федерации бокса России произошли серьезные изменения. На конференции организации были утверждены изменения в уставе — была упразднена должность президента и введен пост генсека. Генеральным секретарем организации был назначен Умар Кремлев. Председателем высшего наблюдательного совета федерации был избран руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.