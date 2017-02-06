Лебзяк может вернуться в тренерский штаб сборной России по боксу

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«Тренерский штаб будет формироваться заново профессионалами. Лебзяка мы приглашали. Если он готов работать, а не болтать, мы готовы его вернуть. Он уважаемый человек, олимпийский чемпион, и мы не против него», — сказал Кремлев.

С Лебзяком было решено не продлевать контракт по итогам Олимпийских игр 2016 года, на его место рекомендован Олег Меньшиков. Лебзяк был назначен главным тренером сборной России в 2013 году. Также он возглавлял команду с 2005 по 2008 год.